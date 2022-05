Juan Manuel Bruno Carpaneto se coronó campeón de la WKN, en Tristán Suárez

El pasado domingo se llevó a cabo el evento “Strong Among the Strong” (SAS) en la ciudad bonaerense de Tristán Suarez, bajo la organización de la World Kickboxing Network (WKN) Argentina.

Hasta esa localidad del Partido de Ezeiza viajó una delegación del Dojo central del Instituto Federal de Artes Marciales (IFAM), para disputar diferentes peleas. En total compitieron tres peleadores, que fueron Tiago Riveros, Daiana Baliño y Juan Manuel Bruno Carpaneto. Todos trajeron la victoria para nuestra ciudad, representando además al Club Atlético Sarmiento de Junín.

Juan “La Peste” Bruno Carpaneto disputó el título amateur de kick boxing de SAS-WKN y superó a su rival, Jonathan Bogado, en fallo unánime de los jurados, mostrando el juninense un gran nivel y preparación, para quedarse con el cinturón de campeón. Una vez finalizada la velada, el flamante campeón manifestó que “Me siento feliz por lo logrado, tanto en lo individual como lo grupal. Me llegó la oportunidad y con el equipo no dudamos en decir que sí. Me preparé para poder llegar bien, bajar al peso de mi rival (57 kilos). La preparación la terminé en la Ciudad de Buenos Aires en la casa de la familia Aguirre y en el gimnasio del Team Chacal”.

Con respecto a su rival señaló que “Era local, buen peleador, muy duro. Técnicamente se mostró fuerte, pero lo pudimos controlar durante toda la pelea. Mantuve la estrategia pactada y se logró el objetivo buscado”. Por último, agradeció a “Todo el equipo, a mi familia, a mi mamá que me ayuda con la dieta, a mi papá que está siempre al lado mío, a mis hermanos que me apoyan constantemente, a camaradas del Dojo del IFAM, amigos y los sponsors que hacen posible que estemos en los eventos”, completó el hijo del director del Instituto Federal de Artes Marciales, el maestro Gustavo Bruno.





Torneo en Los Toldos

El venidero viernes 8 de julio se va a llevar a cabo un torneo de kick boxing denominado "Los Toldos Figth Night" en el gimnasio del Club Alsina de la ciudad cabecera del Distrito de General Viamonte.

Está abierta la inscripción para todas las Escuelas que quieran ser partícipes y presentar a sus pupilos en el certamen regional, que será organizado por Warriors Team, que encabeza el profesor Hernán Remolgao.

Las anotaciones se pueden registrar llamando al teléfono celular 02358-15420916, o en el IFAM Los Toldos a cargo del profesor Luciano González (02355-15699193), destacándose que la fiscalización estará a cargo de la Liga del Noroeste.