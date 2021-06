Dura derrota cosechó Argentina ante Italia

El seleccionado argentino masculino de vóleibol perdió ayer frente al local, Italia, por 3 a 0 (30-28, 25-21 y 25-20), por la séptima fecha de la Liga de Naciones (VNL) que se juega en la burbuja de Rímini.

El equipo nacional tuvo como máximo anotador al opuesto Bruno Lima, con 10 puntos. El italiano Alessandro Michieletto fue la figura del encuentro con 18.

Lima, el punta Nicolás Lazo y el líbero Santiago Danani jugaron su primer encuentro con Argentina ya que tuvieron coronavirus y no pudieron estar en los primeros seis partidos.

Los argentinos, con dos victorias y cinco caídas en lo que va del torneo, volverán a jugar hoy jueves a las 10 (hora de nuestro país) contra Australia, con transmisión televisiva de TyC Sports y TyC Play.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez, que se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, perdió contra Brasil (0-3), Canadá (0-3) y Estados Unidos (1-3) con un plantel de apenas nueve jugadores.

Con 15 voleibolistas a disposición, logró su primera victoria ante Alemania (3-0), luego cayó ante Eslovenia (0-3) y volvió a ganar contra Países Bajos (3-0).

Ayer con plantel completo de 18 (solo 14 pueden estar en los partidos), no jugó bien ante un equipo italiano alternativo, ya que sus principales figuras no participan en la Liga de Naciones, y perdió en sets corridos aunque muy parejos.

Argentina formó con Nicolás Uriarte, Bruno Lima (10 puntos); Martín Ramos (1), Sebastián Solé (8); Nicolás Lazo (6) y Facundo Conte (1). El líbero fue Santiago Danani y también ingresaron Jan Martínez (5), Luciano De Cecco, Federico Pereyra (1), Agustín Loser (8) y Nicolás Méndez (8).

Cómo sigue y las posiciones

El fixture del seleccionado continuará con partidos frente a Australia (hoy), mañana ante Japón (a las 8 hs.); Bulgaria (el martes 15, a las 10); Rusia (miércoles 16, a las 5); Serbia (jueves 17, a las 5); Polonia (el lunes 21, a las 14.30); Francia (martes 22, desde las 13) e Irán (el miércoles 23 de junio, a partir de la hora 11).

Los 16 equipos participantes jugarán todos contra todos en la fase preliminar y los cuatro primeros se clasificarán al Final 4, en tanto que las posiciones hasta el momento son las siguientes: Francia, 17 puntos; Polonia, Brasil y Eslovenia, 15; Serbia, 14; Rusia, 13; Irán, 12; Alemania y Japón, 11; Estados Unidos, 9; Canadá e Italia, 7; Argentina y Bulgaria, 5; Países Bajos 3; y cierra Australia, sin puntos.