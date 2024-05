Derrota de Argentino en Mar del Plata

Argentino tampoco pudo anoche en el último partido de la gira. En Mar del Plata, perdió ante Peñarol por 84 a 77 y quedó complicado en el fondo de la tabla posicional, de cara al cierre de la fase regular del campeonato.

Argentino jugó los 9 primeros minutos excelente. En el último, lo miró (literal) tirar dos veces a Octavo Sarmiento y fueron conversiones lacerantes: 21-19.

Argentino no jugó bien en el segundo cuarto. Pero Guillermo Aliende lo salvó de la desidia, con un triple sobre la chicharra: 41-32. El Turco cometió errores y horrores en diez minutos que fueron para el olvido. Tras la reanudación, Argentino le hizo fuerza al Milrayitas cinco minutos. Después se desmoronó por completo. Clavado en la cancha, no defendió y no tuvo efectividad en la ofensiva. Chau partido: 69-51 a diez minutos del final.

Nada que hacer para el Turco en el último cuarto. Intentó achicar los números, pero no tuvo resto. Peñarol dominó el juego y utilizó todos los mecanismos habidos y por haber para asegurarse el resultado ganador.

Anoche

Zárate Basket 78 vs Gimnasia (Cr) 69

Riachuelo (Lr) 85 vs Unión (Sf) 77

Platense 82 vs Quimsa 83

Peñarol (Mdp) 84 vs Argentino (J) 77

Domingo 12

Peñarol (Mdp) vs Ferro

Obras vs Gimnasia (Cr)

Oberá vs San Lorenzo

Lunes 13

Boca vs Independiente (O)

Martes 14

Unión (Sf) vs Comunicaciones

Regatas (C) vs San Lorenzo

Miércoles 15

Ferro vs Independiente (O)

Jueves 16

La Unión Fsa. vs San Lorenzo

Gimnasia (Cr) vs Boca

Viernes 17