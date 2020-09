El Círculo Juninense finalizó sexto y así mantuvo su lugar en la máxima categoría

En una nueva fecha de la Liga ChessCovid-19, el equipo del Círculo Juninense de Ajedrez se siguió codeando con los mejores conjuntos del país en la máxima categoría, la "A" denominada "General San Martín" de este certamen virtual, esta vez sin la participación en el team de nuestro medio del gran maestro internacional Diego Flores.

La competencia es organizada por el árbitro internacional Marcelo Mariano Hermida el torneo más importante a nivel nacional en la modalidad de ajedrez online. Dividido en varias categorías reúne a más de 1800 jugadores cada miércoles, anteanoche un total de 1836.

Junín contó con 28 trebejistas en su equipo y los buenos desempeños de los candidatos a maestro Hernán Catelli y Enzo Leto, del maestro internacional Franco Villegas, junto con Javier Chiponi, Lucas Rumi, Juan Matías Screpis y Dante Loguzzo lo ubicaron en los seis mejores equipos del torneo y le dio nuevamente la permanencia en la categoría.

El equipo que ganó la fecha con 196 puntos fue, una vez más, el team de Ajedrez Moreno, secundado por Coronel Pringles Unión Empleados de Comercio, con 181, y Ajedrez Martelli Primera, con 168, mientras que el team del Círculo Juninense obtuvo 147 unidades y se ubicó sexto.



Las ubicaciones finales por equipos

La tabla final por equipos quedaron así conformadas:

1) Ajedrez Moreno, 196 puntos; 2) Coronel Pringles Unión Empleados de Comercio, 181; 3) Ajedrez Martelli Primera, 168; 4) Jaque Mate Buenos Aires, 167; 5) Ushuaia Jaque Mate ChessCovid Tierra del Fuego, 155; 6) Círculo Juninense de Ajedrez, 147; 7) Club de Ajedrez de Tigre, 144; 8) Ajedrez Boca Juniors, 142; 9) Escuela de Talentos Universidad Nacional de La Plata (descendió a la Liga "B"), 141; y 10) Federación Mendocina Online, que también perdió la categoría, con 138 unidades.

En cuanto a los puntos acumulados por los siete tableros del Círculo Juninense de Ajedrez que sumaron para el team, fueron:

Hernán Catelli y Enzo Leto, ambos candidatos a maestro, acumularon 23 puntos; maestro internacional Franco Villegas, con 22; Javier Chiponi, 22; Lucas Rumi, 22; Juan Matías Screpis, 19; 1 Dante Loguzzo, con 18 unidades.

Completaron el equipo de nuestra ciudad los trebejistas Nicolás Jesús Gallo, Juan Cruz Sanchez Raad, Sofía Milagros Bontempi, Walter Ghigliotto, Yamila Ábalo, Santiago Cazaux, Jorge Mendiola, Jonathan Cazaux, Agustin Traverso, Pablo Zanotti, Matías Furnari, Carlos Paratore, Nicolás Brandone, Ramiro Troilo, Darián Convers, Marcos Quiroga, Federico Convers, Guillermo Garbarini, Marcelo Sánchez, Lauriano Zilli (de Pergamino) y Cristian Jarque (de Olavarría).

Sin Diego Flores, igual se mantuvo en la categoría "A"

Esta vez no contaron con la presencia de su máxima figura, el gran maestro internacional Diego Flores, quien por motivos personales no pudo ser parte del torneo, aunque seguirá comprometido con el equipo para las próximas fechas.

Esta vez le tocó liderar y guiar al equipo a los otros titulados (Hernán, Catelli, Enzo Leto y Franco Villegas), los cuales estuvieron a la altura de la situación, poniéndose el equipo al hombro ante la falta de su "as de espadas", además de las buenas actuaciones de los restantes jugadores.

Se destaca la gran camaradería del equipo y el entusiasmo que invade cada miércoles, ya que compiten con los mejores jugadores del país con un equipo casi en su totalidad de juninenses, remarcando por sobre todas las cosas el sentido de pertenencia.

El próximo miércoles 16 se disputará una nueva fecha y el Círculo Juninense estará participando e intentando nuevamente llegar a ocupar un lugar en el podio en la zona "A" de la apasionante Liga ChessCovid-19 del juego ciencia.