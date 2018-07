El juninense Javier Gaude festejó el Día de la Independencia en el Mundial de Polonia

Luego de la charla técnica informativa de la prueba a realizar, en el segundo día del Mundial de Vuelo que se está realizando en Ostrow, Polonia el piloto del Club de Planeadores de Junín, Javier Gaude, que está dentro del Team argentino, escaló tres posiciones de la general con 892 puntos con una velocidad máxima de106.62 kilómetros por hora.

De esta manera, en la Clase Club el piloto juninense se ubica en el puesto Nº 20 con un total de 1.612 unidades, mientras que el líder Jaroslav Tomana de República Checa suma 1.827 puntos entre las dos jornadas.

En resumen, en el segundo día del campeonato, Gaude despegó con el planeador LS 4 “WW” a las 12.14 y aterrizó a las 15.50.19, haciendo un tiempo de 3:36:19 con un recorrido aéreo de 384.41 kilómetros.

Por su parte, el piloto oriundo de Zárate, Felipe Girado se ubica más abajo en la ubicación 40 con 1.324 puntos.

Cabe destacar que cada planeador es remolcado hacia los 500 metros, altura de la cual empieza a competir cumpliendo un circuito planificado previamente, según la categoría.

Este es un deporte en el cual gana quien vuela más rápido.La dificultad radica en que los planeadores no tienen motor, por lo tanto será la habilidad y experiencia del piloto en aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas (térmicas) y la performance del planeador.

“Un día inestable”

“Al ser un día inestable, la mayoría partimos cerca de la apertura del control. Hubo algunos que partieron más tarde, ya que tienen información meteorológica propia”, explicó Javier Gaude luego de aterrizar en el Club de Planeadores de Ostrow.

“La primera etapa con viento de cola, se planeó my bien y Felipe (Girado) se colocó 300 metros arriba. Tuvimos un desfasaje, ya que yo partí 50 metros debajo de él lo que me generó que vaya perdiendo un poco más de altura. Entrando a la mitad del área adelante se me fue 400 metros arriba y nos separamos”, informó.

“Cuando salimos rumbo a la segunda ‘pata’ había un gran agujero azul, por lo que un grupo de planeadores decidimos ir por derecha y otro por izquierda. Hemos volado con separaciones de 30 o 40 kilómetros laterales y en la Clase Standar se armó un gran desparramo. Una patota agarró una recta y le sacó ventaja de 30 kilómetros”, indicó

“Felipe tomó por izquierda y yo por derecha, muy separados. Íbamos chequeando el promedio que nos daba muy parecido. Entrando al fondo de la segunda área se puso un poco más bueno y pudimos tomar 1800 metros de altura virando térmicas de 4 metros por segundo de promedio”, expresó sobre las condiciones climáticas.

“La tercera ‘pata’ a mí me fue bien, la volé solo y callejeé bastante por lo que pude mejorar bastante el promedio. Entrando a la tercera área me lo encontré a Felipe que pegó la vuelta y se vino conmigo e hicimos los dos últimos tramos juntos”, confirmó.

“Viramos juntos una misma térmica y nos fuimos hasta el fondo de la última área chica como para estirar un poco y de ahí hice un planeo final hacia el club llegando con 50 metros de margen de seguridad”, destacó.

“De todas maneras no nos atrancamos y llegué a estar a 300 metros y subí con 3,8 metros por segundo. Luego me mantuve siempre alto”, subrayó el piloto juninense.

La preparación

Cabe destacar que el jefe del equipo argentino, Jorge Soler viene trabajando desde hace varios meses con todo el Team para poder cubrir todas las necesidades sin dejar ningún cabo suelto.

Soler acumula una gran experiencia en esta tarea y sumado a su excelente nivel de pilotaje, da una importante solidez al grupo y fue el primero en llegar a tierras polacas para ultimar detalles previos al arribo de todo el equipo.

Los pilotos estuvieron entrenando arduamente durante la última temporada, continuando en estos últimos meses en la medida que la meteorología lo permitió. Realizaron un gran relevamiento de la zona de vuelo y demás cuestiones a tener en cuenta al momento de disponerse a competir en un Campeonato Mundial.

Cabe destacar la importante colaboración de Víctor Kalinski (Ay. Pasztor Matías), quien fue de gran nexo en distintas ocasiones por temas a resolver en Polonia y como si esto fuera poco también traductor del Team que se divide de la siguiente manera:

Clase 15mt

Sebastián Luengo - Ventus 2a “PE” - Ay.: Juan Oleaga y Federico Álvarez; Matías Pasztor - Ventus 2b “MW”- Ay.: Jorge Pasztor y Víctor Kaliski.

Clase Std.

Gonzalo Riera - LS8 “W8” - Ay.: Tomas Soler y Leandro Lanzinetti; Cristian Franzini LS8 “AU”

Ay.: Andrés de la Huerta y Blas Caramuto.

Clase Club

Javier Gaude - LS4 “WW” - Ay.: Simón San Sebastián; Felipe Girado - LS4 “FAY” - Ay.: Marcelo Lanzinetti y José Damiano.