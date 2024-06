Deportivo Alberdi logró otro éxito y sigue al frente

Se disputó el pasado fin de semana la décima fecha del campeonato Apertura 2024 de fútbol de Primera División que organiza la Liga Deportiva Central Vedia, en el que está en juego la Copa "Alberto 'Ratón' Ocampo", en homenaje al director técnico germaniense fallecido hace pocos meses.

El puntero Deportivo Alberdi goleó 6 a 0 a Juventud Unida de Colonia Alberdi, con tantos de Alejandro Irusta, Emanuel Quiroga, Germán Bevilacqua y Facundo Ledesma en tres ocasiones.

River Plate de San Gregorio, con tanto de Valentino Solanille, se impuso como visitante 1 a 0 a Defensores de Christhopersen; mientras que Ancalú de San Gregorio superó a domicilio por 3 a 1 a Leandro N.Alem, con goles de Valentino de Miguel (2) y Alejo Vidal para el triunfador y de Juan Catena para el perdedor.

Sarmiento de Vedia (tantos de Emiliano Cafa, Tobías Pedernera, Nahuel Code, Gaspar Salmerón y Gonzalo Ríos) goleó 5 a 1 a Yrigoyen de Alem, cuyo tanto fue marcado por Braian Rojas. Matienzo de Juan Bautista Alberdi (tantos de Alex Coria y Gonzalo Salguero) derrotó 2 a 0 a Sportivo Sarmiento de Germania; mientas que empataron 2 a 2 Huracán de Diego de Alvear (Vladimir Altamirano -2-) y Atlanta de Vedia (goles del juninense Agustín Sospicio y de Lautaro Barros).

En Segunda división encabeza las posiciones Deportivo Alberdi, con 23 unidades, seguido por Atlanta de Vedia, con 21, y por Sarmiento de Vedia, con 20 puntos. La undécima y última fecha de la primera rueda tiene estos partidos previstos para mañana domingo 9:

Yrigoyen de Alem vs. River Plate; Matienzo ante Leandro N.Alem; Ancalú de San Gregorio vs. Atlanta de Vedia; Sarmiento de Vedia recibe a Huracán de Diego de Alvear; Deportivo Alberdi vs. Defensores de Christhopersen; y Sportivo Sarmiento de Germania será anfitrión de Juventud Unida de Colonia Alberdi.

En Primera división, las posiciones quedaron conformadas de esta manera:

Equipos J. G. E. P. G.F. G.C. Pts.

Deportivo Alberdi 10 8 1 1 23 6 25

F.C.Matienzo De Alberdi 10 7 2 1 17 8 23

Ancalu De San Gregorio 10 7 0 3 25 12 21

Sarmiento De Vedia 10 5 4 1 26 7 19

Atlanta De Vedia 10 6 1 3 23 10 19

Leandro N. Alem 10 4 3 3 16 14 15

Huracán (Diego De Alvear) 10 3 3 4 17 19 12

River (San Gregorio) 10 3 4 3 12 14 13

Yrigoyen De Alem 10 3 1 6 9 20 10

SarmiEnto De Germania 10 0 4 6 9 23 4

Juventud Unida (Alberdi). 10 1 0 9 10 43 3

Defensores Christophersen 10 0 3 7 7 18 3.