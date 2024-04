Deportivo Alberdi lidera sin compañías

Se disputó la segunda fecha del torneo "Apertura" 2024 de fútbol de primera división denominado "Centenario del Fútbol Club Matienzo de Alberdi", que organiza la Liga Deportiva Central Vedia y en el que está en juego la Copa "Alberto 'Ratón' Ocampo", en homenaje al entrenador de fútbol germaniense fallecido hace pocos meses.

Ancalú de San Gregorio (goles de Matías de Miguel y Alejo Vidal) superó como visitante por 2 a 0 a River Plate de San Gregorio; igualaron 0 a 0 Germania el local, Sportivo Sarmiento, y Leandro N. Alem; y Huracán de Diego de Alvear doblegó 1 a 0 a Defensores de Christophersen, con tanto de Braian Lucero.

Por su parte, Deportivo Alberdi se impuso con gol de Eliseo Chávez a Atlanta de Vedia, mientras que igualaron sin goles Sarmiento de Vedia y Matienzo de Juan Bautista Alberdi.

Completaron la fecha Yrigoyen de Alem 3 (tantos de Juan Clavellino, Emilio González y Julián Acosta) ante Juventud Unida 1 (gol de José Telmo).

Lidera las posiciones Deportivo Alberdi, con seis puntos, escoltado Deportivo Sarmiento de Vedia, Martín de Yrigoyen de Leandro N. Alem y el Club Leandro N. Alem, todos con cuatro unidades.

Luego se ubican Atlanta de Vedia, Huracán de Diego de Alvear y Ancalú de San Gregorio, con 3; Matienzo de Juan Bautista Alberdi reúne 2; Sarmiento de Germania, River Plate de San Gregorio y Defensores de Chirstophersen tienen un punto y cierra sin unidades Juventud Unida.

Singlar de Ascensión lidera en la Liga de General Arenales

Se disputó de la tercera fecha del certamen "Apertura 2024" de fútbol de primera división de la Liga Deportiva de General Arenales.

Social de Ascensión y Colonial de Ferré empataron sin goles y Arenales F.C. doblegó 1 a 0 a Huracán de Arribeños, con gol de Tomás de León.

Además, Agustina 1 (gol de Solís) vs. Belgrano de General Arenales 3 (Sequeira, Rusticci y Alex Imoz); y Singlar de Ascensión 3 (Rizzoli -2- y Emanuel Toscani) vs. 12 de Octubre 2 (tantos de Leyvi y Orejón).

Cumplidas tres fechas lidera Singlar de Ascensión, con 9 puntos; Social de Ascensión 7; Arenales F.C., 6; Colonial de Ferré, 5; Belgrano de General Arenales, Colonial 5,Belgrano de Arenales, 4; 12 de Octubre de Ferré y Hucarán de Arribeños acumulan un punto y cierra sin unidades Agustina.

En la próxima fecha (cuarta), a jugarse el domingo 14 de abril, se medirán:

Huracán de Arribeños vs. Agustina; Colonial de Ferré ante Arenales F.C.; Singlar vs. Social, en el clásico de Ascensión; y Belgrano de Arenales vs. 12 de Octubre de Ferré.