Deportivo Alberdi es único líder, con el puntaje ideal en el “Apertura 2023”

Se disputó la segunda fecha del campeonato "Apertura 2023" de fútbol que organiza la Liga Deportiva Central Vedia y en primera división, Deportivo Alberdi ganó nuevamente y es el único líder, con puntaje ideal.

Los aurinegros se impusieron 2 a 0 en la visita a Defensores de Christophersen, con goles de Facundo Ledesma y Gabriel Contreras, en partido que arbitró el juninense Luciano Rivarola.

En buen triunfo como huésped y por 3 a 0 cosechó Sportivo Sarmiento de Germania (juegan los juninenses Aarón Varas, Lautaro Balleta y Gonzalo Kearney), con goles Facundo Varela (2) y de Lucas Quinteros, siendo juez Daniel Zábalo, mientras que fueron suspendidos, por agresión al árbitro en el partido previo de Seniors, los encuentros de Reserva y de primera división entre Matienzo de Alberdi y River Plate de San Gregorio.

Leandro N. Alem superó 3 a 2 como local a Sarmiento de Vedia, con tantos de Giuliano Giecco (2) y Matías Reynoso para el local y de Facundo Díaz y Tobías Pedernera para los vedienses, siendo árbitro Enzo Castro.

En tabt, Atlético Juventud Unida de Alberdi goleó 4 a 1 a Martín de Yrigoyen de Alem (gol de Joaquín Acosta), con goles de Joaquín Ubalton, Ángel Giménez, Luciano Peñiñores y Ulises Ferreyra para los dirigidos por Omar Morgan, siendo juez Marcelo Benítez.

Atlante de Vedia, con tanto anotado por Nicolás de la Vega, derrotó 1 a 0 a Huracán de Diego de Alvear, en cotejo que dirigió Pablo Mucci.

En Reserva y en Seniors

En Reserva, los resultados fueron los siguientes:

Ancalú de San Gregorio 0 vs. Sarmiento de Germania 3 (goles de Homero Córsico, Tomás Echarri y Agustín Benavídez); Defensores de Christophersen 1 (Kevin Palacios) vs. Deportivo Alberdi 1 (Javier Sosa); Leandro N. Alem 1 (Mariano Morales) vs. Sarmiento de Vedia 2 (Tomás Mandarini y Agustín López); Juventud Unida 1 (Franco Quiñones) vs. Yrigoyen de Alem 4 (Martín Villegas -2-, Francisco Toledo y Lázaro Cravero); y Atlanta de Vedia 1 (Bernabé Luna) vs. Huracán de Diego de Alvear 1 (gol de Vladimir Altamirano).

En categoría Seniors, los veteranos de Ancalú 2 (doblete de Claudio Aranda) vs. Sarmiento de Germania 1 (gol de Gregorio Ortega); Matienzo de Alberdi 3 (Lucas Calvente -3-) vs. River Plate 2 (Gonzalo Herrera y Luciano Jaime); Defensores de Christophersen 2 (Lucas Islas y Miguel Abolio) vs. Deportivo Alberdi 1 (Martín Azpelicueta); Leandro N. Alem 0 vs. Sarmiento de Vedia 0: Juventud Unida de Alberdi o vs. Yrigoyen de Alem 1 (Luis Alberto Sullings); Atlanta de Vedia 4 (Edgardo Agüero -2-, Carlos Pérez y Francisco Lavigne) vs. Huracán de Diego de Alvear 2 (tantos de Roberto Montoya y Emiliano Etchegaray).

Las posiciones

Así están las posiciones luego de dos fechas:

Primera División J. G. E. P. Pts.

DEPORTIVO ALBERDI 2 2 0 0 6

LEANDRO N. ALEM 2 1 1 0 4

ATLANTA DE VEDIA 2 1 1 0 4

SARMIENTO (VEDIA) 2 1 0 1 3

SARMIENTO (GERM.) 2 1 0 1 3

JUVENTUD UNIDA (A) 2 1 0 1 3

MATIENZO (A)* 1 1 0 0 3

YRIGOYEN DE ALEM 2 1 0 1 3

RIVER (S.G.)* 1 0 1 0 1

HURACÁN(D.ALVEAR) 2 0 1 1 1

ANCALÚ (S.G.) 2 0 0 2 0

DEFENSORES (CH.) 2 0 0 2 0

Reserva J. G. E. P. Pts.

SARMIENTO (VEDIA) 2 2 0 0 6

YRIGOYEN DE ALEM 2 2 0 0 6 ATLANTA DE VEDIA 2 1 1 0 4

HURACÁN (D.ALVEAR) 2 1 1 0 4

DEPORTIVO ALBERDI 2 1 1 0 4

MATIENZO (A) * 1 1 0 0 3

SARMIENTO (GERM.) 2 1 0 1 3

DEFENSORES (CH.) 2 0 1 1 1

ANCALÚ (S.G.) 2 0 0 2 0

LEANDRO N. ALEM 2 0 0 2 0

RIVER (S. G.)* 1 0 0 1 0 JUVENTUD UNIDA (A) 2 0 0 2 0

Seniors J. G. E. P. Pts.

ATLANTA DE VEDIA 2 2 0 0 6

ANCALÚ (S.G.) 2 1 1 0 4

YRIGOYEN DE ALEM 2 1 1 0 4

SARMIENTO (VEDIA) 2 1 1 0 4

LEANDRO N. ALEM 2 1 1 0 4

DEFENSORES (CH.) 2 1 0 1 3

MATIENZO (ALBERDI) 2 1 0 1 3

SARMIENTO (GERM.) 2 1 0 1 3

DEPORTIVO ALBERDI 2 0 1 1 1

JUVENTUD UNIDA(A) 2 0 1 1 1

RIVER (S.G.) 2 0 0 2 0

HURACÁN (D.ALVEAR) 2 0 0 2 0