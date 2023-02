Damonte: “Es un triunfo importante, necesitábamos volver a sumar de a tres”

El director técnico de Sarmiento, Israel Damonte, habló anoche luego de la victoria en Santa Fe y destacó la importancia del resultado obtenido. “Es un triunfo importante para nosotros, necesitábamos volver a sumar de a tres. Más allá del resultado, me quedó con la forma con la que salimos a buscar el partido. Veníamos de un golpe duro en nuestra cancha, pero el grupo de comprometió a ser ese Sarmiento que mostró en la pretemporada, en el primer partido con Instituto y en el torneo anterior”, inició.

“Volvimos a jugar con el corazón y a competir. Me pone muy feliz este triunfo”, manifestó.

El entrenador se refirió a otra lesión sufrida por un jugador del Verde en lo que va de su ciclo como DT, en este caso la de Yair Arismendi, que lo obligó a dejar el campo de juego antes del primer tiempo. “La parte triste es que volvimos a tener una lesión, esperemos que no sea de gravedad. No sé qué anda pasando que tuvimos muchas lesiones. Tenemos un plantel no tan grande ni largo y a veces tenemos que hacernos fuertes”, expresó.

Con respecto a los cinco cambios que realizó para este partido, Damonte explicó por qué optó por otros jugadores para este encuentro. “Teníamos algunos cambios por obligación y otro por lesión. Lo dijimos desde el primer día, hicimos mucho hincapié en el grupo y eso es parte fundamental de este Sarmiento. Tenemos un plantel que prioriza el grupo y no podíamos perder ese ADN”, indicó.

“Son un equipo con mucho juego aéreo y Javi (Toledo) nos da esa posibilidad de luchar con los centrales, de ir al roce, es un jugador más físico. Buscamos esa variante. Manu (García) es un jugador muy inteligente, sabía que lo había hecho en Reserva de marcador central y lo hablé con él. Hoy hizo un buen partido. En líneas generales, el equipo estuvo muy bien”, sostuvo.

Por último, el entrenador se mostró conforme con el rendimiento que tuvo el equipo dentro del campo de juego y analizó los 90 minutos con el Sabalero. “El equipo estuvo a la altura, en una cancha complicada, y se sintió fuerte, manejó los tiempos, tuvimos el control del partido siempre. Cuando hubo que sufrir, aparecieron los compañeros, siempre hubo alguien para poder ayudar. Es lo que necesita el equipo”, concluyó.