Gisela Soledad Diotti: La cara visible de Ambos Mundos

Nací en Junín, en el barrio de las Morochas, un barrio muy familiar. Jugábamos todos los días en la calle, en el campito donde hoy funciona el Centro Nefrológico, todo muy lindo.

Fui al colegio La Santa Unión de los Sagrados Corazones donde hice jardín, primaria y secundaria.

Fui con Delfina Carini, Sofía Plou, Noelia Malizia, Leandro Benvenutto.

En los recreos de la escuela jugábamos a la payana, que era un común denominador, y después hacíamos deportes clásicos en la hora de educación física.

Aparte de la escuela, jugué varios años al básquetbol en Argentino, con Coco y Silvia Nigro. Arranqué a los 6 años hasta los 18. Llegué a jugar en Primera. Disputé varios campeonatos, fui a Mar del Plata, estuve en la selección de Junín. Fui varias veces campeona, tanto acá como en Mardel. También fuimos a un campeonato en Obras Sanitarias, que fue a nivel nacional, donde hicimos un buen papel.

Hacía mucho que no iba a la cancha de Argentino y me aparecí el otro día con mi familia. Se vive la pasión como el primer día. Me hace acordar cuando íbamos a alentar a Argentino desde los tablones, en el proceso de los ascensos encadenados, y fue la misma emoción que cuando entraba a la cancha.

Hice hockey un tiempo en el club Social de Junín, porque me gustaba hacer un poco de todo.

En el tema dirigencial, yo siempre estuve ligada a los clubes desde cuando trabajaba en la Municipalidad de Junín. Cuando formé familia, mi marido jugaba en Ambos Mundos y ahí me comencé a involucrar en el club. Iba al merendero a dar la merienda, daba clases particulares de química y matemática, de apoyo a los chicos en paralelo con mi carrera de ingeniería, y así me fui involucrando.

Estando en la Municipalidad siempre trabajé con todos los clubes de la ciudad, tratando de darles una mano en lo que se podía.

Sucedió que en Ambos Mundos se armó una comisión con toda gente que era del club, entre los que se encuentran Aníbal Viale, Cacho Forlini, Néstor Forlini, Rudi, Tayaldi, Biagetti, y me consultaron si quería ser la cabeza del grupo.

Lo charlé con la familia, porque soy mamá y tengo mi trabajo particular, también. Además estaba la figura de Carlos Tayaldi, hoy vicepresidente, que a mí me hubiese gustado que agarrara él, que también tiene una rica trayectoria en el club.

Pero se dio y tomé el mando. Un club al que le faltaba orden, dentro de otras cosas. Por suerte somos 18 personas en la comisión que comenzamos a caminar en la fase edilicia y deportiva para salir adelante con lo que creemos que se necesita. Los antiguos del club nos apuntalan siempre.

Tanto la parte de la canchita como la sede estaban alquiladas desde hace un montón de tiempo. Como objetivo principal tenemos recuperar todos los espacios que tiene el club, y que el club decida qué es lo que quiere hacer.

Económicamente al principio no podíamos tomar este desafío porque necesitábamos una entrada fija para afrontar gastos de profes, material deportivo, etc. Nosotros agarramos el club con cincuenta socios aproximadamente. Faltaba gente que trabajara para el club. No es fácil para los clubes que haya gente que trabaje, y gratis, que le reste horas a su familia para el club. Hoy lo logramos y todos le ponen el hombro gratis.

En Primera Junta vamos a recuperar en el mes de mayo el salón, que es nuestra sede. Eso va a volver a ser parte del club. Vamos a pensar en multidisciplinas. Queremos pensar con claridad a dónde va a apuntar el club en su crecimiento.

La canchita está alquilada y tenemos un proyecto en conjunto con los chicos que hoy la usufructúan para poder acomodarla y rellenar la pileta que no sirve más. Hoy eso está abierto y es un peligro. Estamos esperando que el municipio nos lleve la tierra, porque la realidad es que sale mucha plata y el club no la tiene. Le pedimos una mano a la Municipalidad y nos dijeron que sí.

Con la pileta en realidad nunca se llegó a nada. Los contratos quedaron nulos. Yo no estaba en esa gestión. Pero una vez que rellenemos todo hay un proyecto en carpeta para poder armar algo.

Queremos que lo que se haga en la sede de Primera Junta sea redituable al club. Hoy llegamos a los 360 socios que pagan 2.000 pesos cada uno. Hoy no es tanto, pero a nosotros nos sirve porque pagamos los profes, compramos materiales deportivos, etc.

Le estamos buscando la vuelta para que el club le devuelva algo al socio. Por ejemplo, en la cancha teníamos un salón que se inauguró en el último período de la presidencia de Rudi. Había una escuela de box, le pedimos armar algo en conjunto como, por ejemplo, poder dar la merienda del club o que el socio pueda utilizarlo para algún evento. Al final se fueron los del box y hoy en día ese salón lo utilizan los socios.

Todo se financia de la misma caja. No tenemos subcajas. Nosotros recaudamos a una caja común y de ahí se divide lo que se necesita. Los viajes, las pelotas para el femenino, cinco para la escuelita, etc.

Por ejemplo, el viernes pasado hicimos una sangucheada y todas las categorías vendieron para un mismo fin. Después vemos de lo recaudado para qué se necesita el dinero. Si no las subcajas terminan dividiendo el club y lo que necesitamos es que el club tenga unidad.

¿Maradona o Messi? Maradona.