Damonte: “La presión es alta porque necesitamos resultados positivos”

El entrenador de Sarmiento, Israel Damonte, habló en conferencia de prensa y se refirió al delicado presente futbolístico que atraviesa el elenco juninense en la Copa de la Liga. “La presión es alta porque necesitamos resultados positivos. Una campaña como la de Sarmiento te puede perjudicar a futuro”, señaló.

“Queremos achicar el margen de error. Estamos cometiendo errores que lo terminamos pagando carísimos”, indicó. En la misma línea, opinó: “Un equipo al que le convierten todos los partidos es difícil que se lleve algún punto”.

Por otro lado, el entrenador comentó las sensaciones que le dejó el encuentro del último sábado ante Unión: “Me gustaron cosas del equipo, pero debemos corregir algunas otras para sostener eso que hicimos bien”.

“En gran parte del partido estuvimos mejor que Unión. Lo tuvimos controlado y me gustó la forma de competir del equipo”, contó. Además, Damonte se refirió al gol de marcó Lisandro López y aseguró: “Que vuelvan a convertir los delanteros es importante. El último gol que había anotado Licha (López) fue con nosotros”.

En cuanto al encuentro de esta noche frente a Racing, el técnico dijo: “Sabemos al rival que vamos a enfrentar, está en un buen momento. Intentaremos hacer nuestro trabajo más allá del equipo que este en frente, la forma de competir tiene que ser siempre igual”.

Por último, el DT del Verde aseguró que Facundo Ferreyra no estará ante la Academia, pero sí confirmó la presencia de José Mauri e Iván Morales, ambos sustituidos en el cotejo frente al Tatengue.

“Facundo (Ferreyra) tuvo una molestia el día previo al partido con Unión, por eso decidimos que no esté. Necesitamos que los jugadores estén al máximo, por este motivo no estará ante Racing”, anunció. “José Mauri viene de una larga recuperación y arrancó a jugar este año. Él está un poco cansado por la acumulación de partidos”, agregó. Y continuó: “Iván (Morales) salió por precaución, pero la molestia no fue en el mismo lugar donde se había lesionado. De todas formas, ambos van a estar mañana (por hoy)”.