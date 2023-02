Real Madrid enfrenta a Al Hilal de Ramón Díaz en la final del Mundial de Clubes

Real Madrid, que busca su octavo título como campeón del mundo y que nunca perdió una final desde que la competencia es organizaba por FIFA, juega hoy la final del Mundial de clubes de Marruecos ante el equipo árabe Al Hilal, dirigido por el argentino Ramón Díaz.

La final se desarrollará en el Estadio Moulay Abdellah, en la ciudad de Raba, desde las 16 (hora de Argentina) y será televisado por DirecTV Sports. Anteriormente, en el mismo escenario pero a las 12:30, jugarán por el tercer lugar Flamengo de Brasil, campeón de América, y Al-Ahly de Egipto. La definición será la misma que en la final en caso de empate.

Real Madrid contará con el francés Karim Benzema y el brasileño Eder Militao quienes llegaron en las últimas horas a Marruecos porque no estuvieron en la semifinal ganada por 4 a 1 ante Al-Ahly, de Egipto, por estar lesionados. El que seguirá ausente en el Mundial de Clubes es el arquero belga Thibaut Courtois, quien se quedó en Madrid ya que la sobrecarga que sufre en el aductor izquierdo no ha evolucionado y no se quiere correr ningún riesgo.

Por su parte, los españoles Marco Asensio, con molestias en el cuádriceps izquierdo, y Dani Carvajal, que sufrió una gripe, quienes se perdieron la semifinal, sí estarán disponibles para el técnico italiano Carlo Ancelotti.

El record del Real en el mundial de clubes es notable ya que suma 13 cotejos sin perder, con nueve triunfos consecutivos y ganando las ediciones de 2014, 2016, 2017 y 2018. Al Hilal eliminó al Wydad Casablanca local (campeón de África) al igualar 1 a 1 y vencer en definición por penales y luego el equipo del riojano Díaz eliminó en la semifinal a Flamengo de Brasil, campeón de américa, por 3 a 2.

En el triunfo ante los brasileños el argentino Luciano Vietto (ex Racing) fue la gran figura al convertir un gol y por ser el que provocó la sanción de dos tiros penales para el equipo árabe. Al Hilal cuenta con 12 mundialistas con Arabia Saudita en Qatar 2022, siendo el equipo que venció a Argentina por 2 a 1, destacándose Salem Al-Dawsari, autor del tanto que sentenció a la Albiceleste.