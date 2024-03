Damonte: “Es importante lograr la primera victoria del club en esta cancha”

El DT de Sarmiento, Israel Damonte, habló, en conferencia de prensa, luego de la primera victoria de su equipo en la Copa de la Liga y se refirió al resultado obtenido, anoche, en Avellaneda.

“Para nosotros es muy importante, sobre todo, porque hacía 21 partidos que Sarmiento no ganaba. Nos tocó arrancar con una derrota, con tres encuentros en una semana, y el equipo venía golpeado. De a poco, empiezan a notarse los cambios, no desde lo futbolístico, pero sí en la forma de competir. Me parece importante lograr la primera victoria del club en esta cancha”, manifestó.

“Podés jugar bien o mal, pero a la hora de competir, ir a buscar o imponerte es una cuestión de querer hacerlo. Tratamos de hacernos fuertes desde ahí, con nuestras armas y respetando al rival, buscamos la forma de lastimarlo. Nos vamos contentos porque el triunfo es importante para la confianza”, aseguró.

El entrenador del Verde realizó un análisis del planteo de su equipo y además se lamentó por la salida del delantero Iván Morales, durante el primer tiempo, que fue reemplazado por Lisandro López.

“Teníamos que esperarlo, aprovechar algunos contra ataques. Tratamos de tapar y cortar ese circuito de juego que tiene Racing con Juan Fernando Quintero, Agustín Almendra y Bruno Zuculini, es un equipo que intenta continuamente y que tiene un gran recambio. Buscamos no dejar espacios entre líneas para, a partir de ahí, hacernos fuertes para atacar por los costados”, indicó.

“Perdimos a Morales muy rápido, es un jugador muy potente, pero Licha es importante dentro de la cancha, tiene calidad dentro del área y el otro día volvió a marcar. Decidió él no estar desde la partida porque estaba un poco cansado y preferimos cuidarlo”, sostuvo.

Por último, Damonte habló sobre la situación anímica que atraviesa el plantel y mencionó a Fernando Godoy, el autor del único gol en el Cilindro.

“Me pone contento por los chicos. Nosotros no somos de buscar culpables, a veces podes tener un error porque el futbol es así. Hay que tratar de apoyarlos, de no desmotivarlos, y, cuando las cosas van mal, tratar de salir rápido. Fernando hizo un gran partido con Unión, el sábado pasado, después pasó lo del penal y eso demuestra que tenes que estar concentrado en los 90 minutos como hoy”, concluyó.