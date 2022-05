Facundo Castet: "Decidí venir a Temperley porque sabía que en Sarmiento no iba a jugar"

El plantel de Sarmiento se encuentra de receso, luego de su participación en la Copa de la Liga Profesional, pero los movimientos en el mercado de pases ya comenzaron.

En las últimas horas, el Verde confirmó su primera baja, con la salida del lateral izquierdo Facundo Castet, quien el jueves pasado abrochó su llegada a Temperley, equipo con pasado reciente en Primera División, pero que hoy lucha por salir de los puestos del fondo de la tabla de la Primera Nacional. Sin posibilidades de jugar en el conjunto dirigido por Israel Damonte, el defensor bragadense priorizó la oportunidad de sumar minutos en cancha y no dudó en aceptar la propuesta, tras el llamado del DT José María "Chaucha" Bianco. "Me llamó el técnico y tenía hasta el jueves para decidir, así que dije que sí y vine a Temperley. Sabía que en Junín no iba a jugar", expresó Castet, en diálogo con Democracia, ya instalado en su nuevo destino.

Por otro lado, si bien reveló que el entrenador le transmitió sus intenciones de contar con él, Castet aclaró que deberá ganarse el lugar en la cancha. "Lo que hablé con el entrenador es que quiero sumar minutos y si ando bien seguiré jugaré y si no me tocará salir, porque así es el fútbol. Vine con muchas ganas y espero que salgan bien las cosas", afirmó. La realidad de Temperley dista bastante de la comodidad. Actualmente, se ubica en el puesto 35 de la tabla, a solo dos del último, que ocupa Santamarina de Tandil. "El equipo viene mal en la tabla, pero decidí que quería venir acá. Creo que tiene mucho que ver con lo mental y faltan muchos partidos, esto es largo y se puede sacar adelante", aseguró.

"No tuve la posibilidad"

Como otros jugadores que guiaron a Sarmiento a la Primera División, en enero de 2021, Castet vio cómo paulatinamente fue quedando relegado de la consideración del cuerpo técnico, en el último semestre. "No tuve la posibilidad de jugar, por eso apenas me llamó el DT (de Temperley) vine hasta acá, luego llamé al club (a Sarmiento) y dejé en claro que quería salir. Es verdad que algunos de los chicos que logramos el ascenso no tuvimos oportunidades para jugar en este último tiempo. En mi caso, prioricé mi situación y espero sumar minutos. En noviembre se verá qué pasa", reflexionó.

En la última Copa de la Liga Profesional, pese a ser uno de los tres marcadores de punta izquierdo del plantel -junto a Lautaro Montoya y Gabriel Díaz-, el puesto terminó siendo ocupado por Federico Rasmussen, cuya posición natural es la de zaguero central, un escenario que amenaza con alejarlo de Sarmiento, más allá de la fecha de vencimiento de su préstamo. "Vine para seguir creciendo y si sumo partidos y si sale todo bien, cuando termine el préstamo sería buscar nuevos horizontes", admitió, mientras se prepara para su debut, que en principio deberá esperar hasta fin de semana del 22, frente a Deportivo Riestra, como visitante. Antes, Temperley recibirá a Atlético Güemes. Será mañana, con la urgencia de ganar para comenzar a salir a flote en la Primera Nacional.

________________________________

