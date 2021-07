Sin destellos en ataque y solidez defensiva: así es el juego de Racing

Escenarios antagónicos, con realidades distintas y un mismo objetivo: ganar para conseguir “aire”.

Racing recibe esta tarde a Sarmiento en búsqueda de estirar el invicto en la Liga Profesional y conseguir la primera victoria en el torneo. Por su lado, Sarmiento viaja a Avellaneda con el deseo de sumar el primer punto fuera de Junín.

Sin embargo , el presente no es alentador para ninguno de los dos: Racing viene de quedar eliminado ante Sao Pablo por Copa Libertadores, mientras que el Verde, si bien logró su primera victoria, quedo eliminado de la Copa Argentina y no convence con su rendimiento futbolístico.

Por todo lo expuesto, este partido será determinante para el futuro de ambos equipos, los cuales ven cuestionados los presentes de sus cuerpos técnicos, acumulan descontento por parte de las parcialidades y van validando su continuidad fecha tras fecha.

Así juega Racing

La Academia es un equipo que tiene muchas buenas intenciones de juego, pero que no siempre logra materializarlas en jugadas concretas durante los partidos (sobre todo en la parte ofensiva).

Asimismo, es un equipo que busca ser protagonista a través de la posesión del balón, pese a que la gestación de juego no es la materia que busca desarrollar.

Salvo con Vélez Sarsfield (que fue 50%-50%) , tanto contra Gimnasia (57% a 43%) como ante Aldosivi (52%-48%), Racing se impuso en el dominio del balón a lo largo de los noventa minutos. Dato no menor ante un Sarmiento que suele ceder el protagonismo y busca contragolpear.

Ahondando en el análisis táctico de la Academia, en defensa, el conjunto de Pizzi realiza un repliegue defensivo, con una gran cantidad de futbolistas en el propio campo, con el fin de anular posibles líneas internas de juego al rival y consolidarse en el propio campo.

En tal sentido, se puede observar que los delanteros forman parte de la defensa y que son la primera barrera defensiva que utiliza el DT.

Esta parecería ser la faceta que más eficacia le ha dado hasta el momento a Racing, ya que, a lo largo de las tres fechas disputadas, no recibió ningún gol y llega con el arco invicto a la cita con Sarmiento.

Otra muestra de esto es el armado de la defensa, que ya sale de memoria: el chileno Gabriel Arias en el arco; los laterales Iván Pillud y Eugenio Mena; y los defensores centrales Leonardo Sigali y Nery Domínguez. Representan el armado de la base defensiva del equipo.

Por otro lado, en ataque, Racing hace uso de la velocidad por las bandas para generar peligro en las áreas rivales. Ya sea por intermedio de los laterales Mena y Pillud o los mediocampistas Moreno, Lovera o Miranda.

El caso de Rojas, el mediocampista restante que suele tener en ofensiva Pizzi, es particular ya que a través de su figura pasa la creatividad de juego y la posibilidad de filtrar algún pase interesante.

El hábil futbolista paraguayo de 25 años es quien marca el ritmo del equipo y representa la identidad ofensiva del conjunto de Avellaneda. Es un jugador al que, si se le brindan espacios, puede llegar a complicar a cualquier defensa rival.

Los delanteros que dispone Pizzi poseen características muy disímiles entre sí, pero complementarias. El entrenador ha ido variando en la titularidad de los mismos y los emplea acorde al rival de turno.

Darío Cvitanich, Javier Correa, Tomás Chancalay y Enzo Copetti son las cartas en ataque que abaraja el DT Pizzi.

Estos sin contar al experimentado delantero Lisandro López, que tuvo que esperar hasta el fin de pasado para volver a jugar y ocupó el lugar de Rojas como “cerebro” ofensivo, y al mediocampista Ignacio Piatti: variable fija para los complementos y que viene de convertir.

Por último, vale resaltar la importancia en el uso de las pelotas detenidas. Sobre todo en los tiros de esquina, el conjunto de Avellaneda suele colocar una gran cantidad de jugadores en el área adversaria.

Una vez que la pelota se encuentra viajando en el aire, estos se distribuyen equitativamente a lo largo de toda el area para tratar de conectar el balón. Allí es cuando cobra importancia la atención en los marcajes al hombre para tratar de paliar tal comportamiento.

Pese a lo descriptivo, también es una realidad que Racing registra dos goles en tres partidos (ambos ante Aldosivi) , por lo que la ausencia de destellos de juego es parte constitutiva de su definición de juego.

El mercado de pases en la Academia

Racing es uno de los equipos considerados “grande” que más repercusión tuvo en el último mercado de pases, tanto por calidad como por cantidad.

Se reforzó con varios futbolistas que llegaron al plantel u otros que volvieron. Entre las altas se encuentran: los delanteros Lisandro López (libre de Atlanta United, MLS) y Javier Correa (a préstamo de Santos Laguna de México); y el mediocampista Marcelo Meli (volvió de Hapoel Be'Er Sheva de Israel).

Por otro lado , se fueron de la Academia: Marcelo Díaz (libre a Libertad de Paraguay), Tiago Banega (a préstamo a Patronato), Kevin Gutiérrez (a préstamo a Defensa y Justicia), Alexis Soto (préstamo a Defensa y Justicia), Brian Mansilla (a préstamo a Platense), Lorenzo Melgarejo (libre a Libertad de Paraguay), Evelio Cardozo (a préstamo a Atlanta), Héctor Fértoli (a préstamo a Talleres) y Nicolás Reniero (a préstamo a Argentinos).

Un equipo con varias caras nuevas y otras conocidas que aún sigue en la búsqueda de una identidad definida y eficaz de juego.

El posible “11”

Gabriel Arias; Juan Cáceres o Iván Pillue, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Eugenio Mena; Leonel Miranda y Aníbal Moreno;

Enzo Copetti , Lisandro López y Tomás Chancalay; Javier Correa.

La mirada de un periodista racinguista

Además de ser hincha, Gabriel Arias es periodista deportivo. En la actualidad, cubre el día a día de Racing para el programa radial “Orgullo Racinguista”, emitido por radio “El Pueblo” (AM 830).

En dialogo con Democracia, Arias abordó el estado futbolístico en que llega la actual Academia ante Sarmiento y expresó: “Es un equipo muy cambiante , que rotó entre jugadores jóvenes y experimentados. La última decisión fuerte que se tomó fue la de incluir a Lisandro López como titular frente a Aldosivi, algo que le dio más juego al equipo”.

Y continuó: “Eso es algo que le faltaba al equipo: la generación de juego; porque la solidez defensiva la tenía”.

Acerca del presente del DT Pizzi señaló: “Tiene una relación particular con los dirigentes y su alta cláusula contractual es uno de los impedimentos para su salida. Siempre que esta contra las cuerdas consigue resultados: lo hizo con la clasificación a la Copa (Libertadores) y en el torneo local. Va sacando resultados que lo mantienen en el cargo”.

Cómo debería jugar Sarmiento

Una vez más , Sarmiento tiene la oportunidad de sumar de a tres en caso de hacer valer la eficacia futbolística: tarea para nada fácil y siempre compleja en este deporte , en el que jugar simple es difícil.

Las claves para quedarse con el triunfo ante Racing pasarán por la atención y solidez en defensa; y la velocidad y determinación en ataque.

El repliegue defensivo a través de transiciones veloces será importante para responder a los ataques rápidos e intensos que desarrolla Racing. En tal sentido, cobrará importancia el retroceso de los defensores laterales y del volante central de turno para ocupar el campo cercano al arquero Manuel Vicentini.

También será fundamental acentuar la atención en los balones detenidos, ya que la Academia utiliza a muchos hombres para la vía aérea y, si bien no convirtió goles por este medio, es una apuesta de Pizzi.

Por otro lado, el Verde tendrá una clara posibilidad para generar peligro: al emplear a sus laterales en el ataque, Racing queda expuesto en defensa con marcadores centrales lentos.

Hacer uso de futbolistas veloces para tratar de imponerse en los duelos individuales es una carta para los de Sciacqua.

Por último, cómo se marcó anteriormente, la cesión de protagonismo es algo que reinvindica el Verde fecha tras fecha , y esta será una buena oportunidad para repetir tal clave, ya que, es lo que desea Racing.

Por ello, entregar el balón y esperar a que el rival deposite una gran cantidad de jugadores en campo adversario, para luego atacar en velocidad y directo al área rival como fundamento explícito sería una buena premisa a aprovechar para intentar imponerse en el marcador tempranamente.

Para eso, lo mejor sería que el Verde no haga uso de dos delanteros de área , y sí coloque a mediocampistas ofensivos veloces y a un media punta en compañía del habitual 9 Jonatan Torres.

La última vez en Avellaneda

El 19 de julio de 2015, Racing derrotó a Sarmiento por 2-1 en lo que fue la última cita entre ambos equipos.

Los goles del triunfo los convirtieron el delantero Diego Milito y el mediocampista Washington Camacho. El descuento para los de Sergio Lippi lo hizo el atacante Tobías Figueroa.

De ambos planteles, los únicos futbolistas que perduran en la actualidad respecto a aquel encuentro son el defensor Pillud (por el lado de Racing) y Gervasio Núñez (por el lado de Sarmiento). El resto de la plantilla ha mutado sus nombres e integrantes.

Jugadores con paso por Racing y Sarmiento

Ambas instituciones han sabido tener y compartir a grandes futbolistas de nuestro fútbol. Uno de los casos que se puede esbozar rápidamente es el del defensor Luciano Polo, pilar fundamental en el Sarmiento que logró el primer ascenso a la maxima categoría.

Sin embargo, es en la parte ofensiva donde uno puede enumerar varios e importantes casos como los delanteros Mario Rizzi, Fernando “Toti” Iglesias, Brian Fernandez y Sebastian Penco.

Un caso no tan conocido y mediático, pero que es importante señalar es el del delantero categoría 97 Brian Guillé (quien compartió plantel en Brown de Adrogué con otro exVerde como Nicolás “Cuca” Sánchez), que pasó por las divisiones juveniles de Sarmiento y luego continuó en Racing (equipo dueño de su poder en la actualidad).

En el actual plantel de Sarmiento hay un futbolista que supo vestir la remera de la Academia y es el mediocampista Federico Vismara (durante la temporada 2015-2016 y disputó 15 encuentros).