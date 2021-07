Sarmiento quiere confirmar su levantada y visita a Racing en el Cilindro de Avellaneda

Sarmiento busca confirmar su recuperación, luego del inicio esquivo en el Torneo de la Liga Profesional, y esta tarde enfrentará a Racing, desde las 18, en el Estadio Presidente Perón, por la cuarta fecha del campeonato.

El Verde llega al duelo de esta tarde con un envión de confianza, tras el trabajado triunfo del miércoles pasado, en el Estadio Eva Perón, 1 a 0 sobre la hora ante Platense, por lo que el conjunto dirigido por Mario Sciacqua intentará prolongar sus buenas sensaciones, luego de un arranque con tres derrotas consecutivas, entre el torneo y la Copa Argentina.

Ayer, en conferencia de prensa, el DT adelantó que "puede haber cambios, aunque no muchos", para el duelo ante la Academia, teniendo en cuenta "el desgaste por la seguidilla de partidos" que viene sufriendo el equipo. "No es habitual en el fútbol argentino jugar tantos partidos en la semana. Voy a definir el equipo en la charla técnica (de hoy)", aseguró Sciacqua, quien además se mostró conforme con la postura anímica del plantel, a la hora de competir.

"Desde que estoy acá en Sarmiento, más allá de triunfos, derrotas o empates, el grupo humano es espectacular. La idea de juego la tenemos, si me preguntan si la pudimos llevar a cabo, tengo que decir que por momentos sí y por momentos no", expresó el entrenador santafesino.

"Tenemos un partido muy difícil, contra un equipo duro y un DT que aprecio mucho (Juan Antonio Pizzi). La idea no es salir a esperar, pero probablemente Racing nos lleve a eso, porque mete muchos jugadores en ataque y será importante que nuestros volantes puedan recuperar en la zona media", explicó.

Asimismo, Sciacqua lamentó no poder contar para el partido de hoy con Sergio Quiroga, quien se lesionó en el precalentamiento del partido con Platense. "Checho nos asegura un funcionamiento, una conexión entre la línea de volantes y la zona ofensiva, es una lástima que no pueda estar, pero lo bueno es que no es una lesión grave", reflexionó.

"Nos sacamos una mochila"

A su turno, tres jugadores del Verde resaltaron en rueda de prensa la importancia del triunfo ante Platense, para poner freno al comienzo negativo de la segunda mitad de temporada, con derrotas frente a Estudiantes y Patronato, además de la eliminación en Copa Argentina, a manos de Temperley.

"Tuvimos dos semanas en las que no la pasamos del todo bien, pero nos sacamos una mochila con el partido con Platense. Necesitábamos ganar y ahora vamos a Racing con más confianza a buscar los tres puntos", señaló el lateral derecho Martín García, quien confió en que el equipo juninense mejoró defensivamente en los últimos dos encuentros.

"Estamos mejor en el orden defensivo. La confianza es todo y la victoria del miércoles fue muy importante", subrayó.

Por su parte, el joven delantero Luciano Gondou, autor del gol del triunfo ante el Calamar, coincidió en que el Verde viene en curva ascendente en su rendimiento, desde el paso en falso del debut ante Estudiantes de La Plata. "Los primeros partidos nos costaron, pero ya con Patronato mostramos otra cara. Esto recién arranca y ojalá que lo de Platense haya sido el envión anímico", expresó.

Finalmente, el arquero y capitán del equipo juninense, Manuel Vicentini, defendió la idea de juego que Sarmiento se propuso ya desde la pretemporada, aunque admitió que, en el arranque del campeonato, "se pagaron caros algunos errores puntuales".

"No diría que el equipo todavía no apareció, sino más bien nos costaron caros algunos detalles. Contra Estudiantes sufrimos un golpe muy fuerte, pero nos propusimos bancar la idea de intentar ser protagonistas. Frente a Platense, se vio que, si bien lo ganamos sobre la hora, ellos se aferraron al empate y eso no nos permitió generar las situaciones para hacer la diferencia antes", explicó.

"Sabemos que, en la medida en que vaya apareciendo el orden y los goles, la confianza va a ir subiendo. Hicimos una muy buena pretemporada, aunque sabemos que es difícil cuando aparecen algunos resultados negativos", reconoció Vicentini.