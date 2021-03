Sarmiento regresa a los entrenamientos y espera las primeras altas por Covid-19

Luego del empate sin goles de visitante frente a Unión de Santa Fe, el viernes pasado, Sarmiento se prepara para regresar hoy a los entrenamientos, pensando en el próximo encuentro por la Copa de la Liga Profesional, el sábado a las 16.15, frente a Atlético Tucumán, en el Estadio Eva Perón.

En el calendario cercano del Verde aparece también el encuentro por Copa Argentina, ante Newell's Old Boys, que se jugará el miércoles 7 de abril en la ciudad de San Nicolás, con horario a definir. Casi inmediatamente, el domingo 11, el conjunto juninense visitará a Huracán, por la novena jornada del torneo de Primera División.

En definitiva, será otra seguidilla de tres partidos en menos de diez días, algo que el plantel dirigido por Mario Sciacqua ya vivió recientemente, con final adverso, ya que el último compromiso de la última serie similar fue la goleada en contra con Independiente, por 6 a 0, en Avellaneda. Previamente, Sarmiento había igualado con Talleres de local y con Platense de visitante. Todo ello, en poco más de una semana, escenario similar al que vendrá a partir del próximo sábado.



Por lo pronto, en el cuerpo técnico esperan por la llegada de buenas noticias en el plano sanitario: todo indica que a partir de hoy comenzarían a llegar las primeras altas médicas de los primeros jugadores afectados por el brote de COVID-19, que obligó al Verde a afrontar las últimas dos fechas con varias bajas.

Entre los recuperados aparece el propio DT, Sciacqua, que después de haber pasado varios días internado en la Clínica La Pequeña Familia, se reincorporaría a su tarea en los próximos días, según adelantaron desde el club. Idéntico camino seguirían los jugadores diagnosticados en las horas posteriores al partido contra Independiente, cuando se desató la ola de contagios.

Así, esperan por el alta Manuel Vicentini, Yamil Garnier, Federico Mancinelli, Nicolás Bazzana, Lautaro Montoya, Facundo Castet, Manuel García, Claudio Pombo, Gabriel Graciani, Sebastián Rincón y Yaír Arismendi.



A nivel deportivo, lo concreto es que Sarmiento logró transitar con solvencia la crisis desatada por la cadena de contagios. De seis puntos en juego luego de detectado el brote, el equipo juninense logró cuatro -triunfo ante Defensa y Justicia; y empate frente a Unión de Santa Fe-, con el agregado de que apenas recibió un gol en los dos partidos.

Sin embargo, puertas adentro de la Ciudad Deportiva sienten la tensión propia de la posibilidad de que se sumen nuevos casos, cada vez que se realizan pruebas de hisopado, en la previa al inicio de un entrenamiento.

"No estamos cuidando mucho más que antes y estamos toda la semana con incertidumbre, cada vez que vamos a entrenar. Cuando nos hisopamos, no sabemos si nos van a levantar el pulgar para poder entrenar o nos lo van a bajar y nos mandan a casa, porque estamos contagiados", reconoció el delantero Benjamín Borasi, en diálogo con Democracia.

En la misma línea, su compañero Jonatan Torres señaló que tanto el plantel como el cuerpo técnico vivieron dos semanas difíciles, por la angustia desatada por la sumatoria de casos de COVID-19. "Veníamos al club y no sabíamos si íbamos a poder practicar o íbamos a dar positivo", relató a este medio el goleador del Verde.

Semana intensa

El cronograma de entrenamientos de Sarmiento comenzará hoy, a las 17, en Ciudad Deportiva. Será el retorno del plantel al trabajo luego de haber tenido libre el sábado y ayer. El equipo conducido circunstancialmente por Mariano Besada -a la espera de que Sciacqua retome el mando- arribó a Junín el sábado por la madrugada, luego de haber viajado la misma noche del viernes desde Santa Fe, apenas finalizó el partido con Unión.

La semana de trabajo continuará mañana, a partir de las 9, en Ciudad Deportiva. Idéntico horario y lugar estarán reservados para los entrenamientos del miércoles y jueves. Ya el viernes, en la recta final hacia el partido con Atlético Tucumán, el equipo practicará en el Estadio Eva Perón, a puertas cerradas.