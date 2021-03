Boca dejó escapar la chance sobre el final y terminó empatando con Independiente

Boca Juniors no pudo llevarse el triunfo anoche en su visita al Estadio Libertadores de América, y empató 1 a 1 con Independiente, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. El Xeneize se fue con bronca, porque en la última jugada del partido malogró un penal que le hubiera dado una victoria que no había merecido en el trámite del partido.

El gol del local llegó en el primer tiempo, a los 25 minutos, luego de una gran jugada que terminó en un centro de Sebastián Palacios por la derecha, que el arquero Andrada falló en su intento de cortar y dejó servido el cabezazo a Gastón Togni, para marcar el 1 a 0.

Boca acusó el impacto y no encontró el rumbo en todo el primer tiempo. En la segunda mitad, los dirigidos por Miguel Russo lograron llegar a la igualdad en una jugada de pelota parada, con un centro de Mauro Zárate al punto de penal, que el central peruano Carlos Zambrano cabeceó en soledad, sin marcar, algo extraño en un equipo conducido por Julio Falcioni.

De allí en más, el encuentro se volvió de ida y vuelta. El local tuvo alguna chance más, pero no pudo convertir. Sobre el final, una mano de Ayrton Costa en tiempo de descuento, le dio la chance a Boca de rematar el partido con un tiro penal. Sin embargo, el colombiano Villa no pudo con el arquero Sebastián Sosa, que se lo contuvo arrojándose a su derecha y sentenció el marcador.

Boca volvió a dejar dudas, pero lo tuvo sobre el final. Independiente se mostró mejor, pero, al final, las circunstancias le permitieron irse conforme con el empate.

Síntesis:

Independiente 1: Sebastián Sosa; Sergio Barreto, Juan Insaurralde y Ayrton Costa; Fabricio Bustos, Lucas Romero, Domingo Blanco y Gastón Togni; Jonathan Menéndez, Nicolás Messiniti y Sebastián Palacios. DT: Julio César Falcioni.

Boca Juniors 1: Esteban Andrada; Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Carlos Zambrano; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Cristian Medina y Frank Fabra; Gonzalo Maroni; Carlos Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.

Gol en el primer tiempo: 25m. Togni (I).

Gol en el segundo tiempo: 10m. Zambrano (B).

Cambios en el segundo tiempo: 9m. Mauro Zárate por Maroni (B) y Agustín Almendra por Medina (B), 16m. Alan Varela por Campuzano (B), 21m. Alan Velasco por Messiniti (I) y Andrés Roa por Menéndez (I), 40m. Adrián Arregui por Palacios (I),

Amonestados: Togni, Blanco y Messiniti (I). Medina, Campuzano, Almendra, Izquierdoz, Tevez y Rojo (B).

Incidencia en el segundo tiempo: 45+5m. Sosa (I) le contuvo un tiro penal a Villa (B).

Cancha: Independiente.

Árbitro: Patricio Loustau.