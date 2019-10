Duelo de invictos: Sarmiento visita mañana a Ferro, uno de los líderes

Debido a la intensa lluvia caída en Capital Federal y el Conurbano, fue postergado para mañana domingo a las 11 el partido que iban a jugar hoy desde las 15.30 horas, en Pontevedra, el equipo de primera división de fútbol femenino de Sarmiento de Junín y el local, Ferro Carril Oeste.

Las chicas que dirige Sergio Barbagelata buscarán regalarle un triunfo a su entrenador, quien ayer cumplió años, y regresar a la senda triunfal tras el empate 2 a 2 registrado el pasado fin de semana en nuestra ciudad, ante Estudiantes de Buenos Aires.

Las”verdes”, en su debut en el certamen afista, en este caso de Primera “B” femenino, habían debutado venciendo 7 a 0 a Argentino de Quilmes, en nuestra ciudad, y luego doblegaron como visitantes a Atlanta, por 3 a 2.

Suman con ello siete puntos, mientras que las de Caballito han ganado sus tres encuentros hasta el momento, y lideran la tabla junto a Argentinos Juniors, Comunicaciones y Lima Fútbol Club, seguidas por las chicas del C.A.S. y Deportivo Armenio, con 7 unidades.

El plantel que dirige Barbagelata se concentrará esta tarde en el complejo Pioneer, avenida Libertad casi Ruta 188, con estas jugadoras que viajarán mañana bien temprano hacia Pontevedra, para visitar el domingo a Ferro:

Ayelén Silva; Romina Page; Florencia Gamarra:; Belén Sara; Alma Verdún; Sofía Berenguel; Victoria Jancich; Lucía Inglese; Marienala Costa; Lourdes Pérez; Lucía Mansilla; Andreína San Pedro; Julieta Chiófalo; Isabela Alonso; Sofía Nieves; Luisina Garrido; Melina Garialdi Panero; Sofía Dambrosio; Delfina Branse y Sofía Jancich, dos de las cuales no participarán del encuentro de esta tarde en Pontevedra.

El resto de la cuarta fecha

Por la cuarta fecha del certamen de Primera “B” de fútbol femenino, además del partido entre Ferro Carril Oeste y Sarmiento de Junín, este fin de semana, van a medirse:

Atlas vs. Deportivo Merlo; Argentinos Juniors vs. Liniers; Deportivo Morón ante Banfield; Estudiantes de Buenos Aires vs. Lima F.C. de Zárate; Atlanta vs. Defensa y Justicia; Argentino de Quilmes vs. Comunicaciones; Puerto Nuevo recibe a Deportivo Armenio; Argentino de Rosario vs. Deportivo Español; Club Atlético Social y Deportivo Camioneros vs. All Boys; y Almirante Brown recibe al Club Luján.

Recordemos que en este certamen, los diez primeros equipos de la tabla clasificarán a la Zona Campeonato por dos ascensos a la Primera “A”.

Los equipos restantes jugarán la Zona Permanencia donde se definirán tres descensos a la Primera “C”.