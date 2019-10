Aguerre salvó a Newell's ante Banfield

Newell's y Banfield empataron anoche sin goles, en un intenso partido de fútbol importante por el promedio del descenso, jugado en el estadio del Parque Independencia de Rosario, por la novena fecha de la Superliga .

El arquero local, Alan Aguerre, se erigió en la figura de la cancha con tres atajadas clave, con las que mantuvo su arco en cero: un tiro libre de Víttor en el primer tiempo más un cabezazo de Carranza y un zurdazo de Junior Arias, en el complemento.

Ambos equipos protagonizaron un primer tiempo muy parejo, en el cual el equipo de Julio César Falcioni dispuso de las dos llegadas más claras, al principio y al final de la etapa, en un cabezazo desviado de Carranza, a los 6m., tras un corner de Urzi desde la izquierda, y en un tiro libre de Víttor, que el arquero Aguerre salvó al corner, junto a su poste izquierdo, en el segundo minuto de descuento.

Y Banfield, que se paró con dos líneas de cuatro y con un 'doble cinco' al que sumó al "Chino" Víttor al trabajo de quite de Jorge Rodríguez, encontró juego en un par de proyecciones del propio ex defensor de Racing, que además casi convierte en el epílogo del primer tiempo.

Newell`s mejoró con la pelota en el complemento, cuando se adueñó del mediocampo y atacó por las puntas, pero volvió a carecer de profundidad, al extremo que no pateó un tiro al arco. Su llegada más clara fue una chilena alta de Salinas, a los 25´.

En contraposición, Banfield de paró de contraataque pero dispuso de las tres llegadas más claras del complemento: un cabezazo de Carranza tras un tiro libre desde la izquierda de Urzi, que atajó Aguerre a los 14m., un zurdazo de Junior Arias por la izquierda, que también salvó el golero a los 23m., y un suave derechazo del ingresado Fontana que cruzó el arco y pasó cerca del poste izquierdo, a los 37m.

Así, Newell`s cortó su racha de cuatro victorias consecutivas en sus presentaciones de local y Banfield se recuperó del traspié con San Lorenzo, en un partido clave por el promedio en el que el dueño de casa mantuvo la distancia.

Racing espera hoy a aldosivi

Racing Club, vigente campeón, será local ante Aldosivi de Mar del Plata con la premisa de recomponer su imagen, luego de la deslucida actuación ante Rosario Central en la fecha pasada, y sumar un triunfo que lo acerque a la punta, en un cotejo de la novena fecha de la Superliga.

El partido se jugará hoy en el Estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, desde las 20, con el arbitraje de Mauro Vigliano y televisado por Fox Sports Premium.

Racing suma 13 unidades, se ubica a cinco puntos del puntero Boca y solo perdió un cotejo (el oprobioso 1-6 ante River de local), cifras que no hablan de una mala campaña pero sí de una actuación lejana a aquella que lo llevó a dar la vuelta olímpica en marzo pasado.

San Lorenzo recibe a Rosario Central

Por su parte, San Lorenzo, recuperado de una mala racha y otra vez en la pelea por la punta, recibirá hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero, que está en zona de descenso directo, en encuentro de la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

El partido se jugará desde las 15.30 en el estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro), tendrá arbitraje de Néstor Pitana y será televisado por la señal codificada de Fox Sports Premium.

El equipo de Juan Antonio Pizzi viene de cortar una racha de dos caídas seguidas al imponerse en la jornada pasada a Banfield. En ese partido, el DT perdió a Gerónimo Poblete, expulsado, al que hoy reemplazará por Juan Ramírez.

Los santiagueños también tendrán un cambio obligado: el defensor Matías Nani, por un choque de cabezas en la victoria sobre Godoy Cruz, sufrió una doble fractura sin desplazamiento del piso de la órbita y del arco cigomático de su ojo derecho y estará al margen de las canchas entre uno y dos meses.

El delantero, ex Sarmiento de Junín, Nicolás Miracco, revulsivo y pieza clave en la victoria sobre los mendocinos, seguirá en el banco de suplentes: "Todavía no está para los 90 minutos", expresó el entrenador.

Estudiantes de La Plata y Huracán necesitan sumar

Estudiantes de La Plata, que en las últimas cinco fechas solo sumó tres puntos, será local hoy ante Huracán, en un partido en el cual habrá importantes puntos en juego para la tabla de promedios.

El cotejo se jugará en el estadio Ciudad de La Plata desde las 17.45, con arbitraje de Facundo Tello y televisado por la señal de cable TNT Sports.

El “Pincha” necesita sumar ante su público, ya que perdió todos los partidos jugados como visitante y el promedio del descenso baja fecha a fecha. Está a solo cuatro unidades de la zona de descenso directo.

Huracán se mantiene invicto con Néstor Apuzzo como entrenador, superó Defensa y Justicia (1-0) en Varela e igualó en el último encuentro frente a Atlético Tucumán (0-0).

Godoy Cruz ante el necesitado Gimnasia

Gimnasia y Esgrima La Plata, que con la conducción de Diego Maradona suma tres derrotas y un total de siete de manera consecutiva, visitará en Mendoza a Godoy Cruz, en uno de los cotejos a jugarse al pie del “Cerro de la Gloria”.

El encuentro se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de la capital mendocina, desde las 13.15, con el arbitraje de Darío Herrera y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium

El semestre de Gimnasia viene siendo nefasto, y en sintonía con sus dos últimas temporadas lo tiene en zona de descenso directo, peleando por mantener la categoría.

El "Lobo" se ubica en la última posición en la tabla con un solo punto, producto del empate en la primera jornada 1-1 con Lanús, y a 13 unidades de Rosario Central, el último que hoy estaría en el escalón superior a quienes están en zona de descenso.

Desde la llegada de Maradona, que será homenajeado previamente, Gimnasia cayó ante Racing (1-2), Talleres de Córdoba (1-2) y River (0-2).

Por su parte Godoy Cruz, sin problemas con el descenso, acumula siete derrotas y ganó un solo partido en el semestre, 2-1 ante Estudiantes de La Plata. Por eso tratará de sumar puntos y buscar el mejor funcionamiento, nuevamente con Daniel Oldrá como entrenador.

Choque de “revelaciones”, Argentinos Jrs. y Arsenal

Argentinos Juniors y Arsenal de Sarandí, equipos que pueden rotularse de "revelaciones" al cumplir inesperadas y exitosas campañas en el inicio de la temporada, jugarán hoy en el estadio del primero y por la novena fecha de la Superliga.

El compromiso tendrá como escenario al estadio Diego Armando Maradona, en el barrio de La Paternal, comenzará a las 13.15, con el arbitraje de Fernando Espinoza y televisado gratis por TNT y TNT Sports.