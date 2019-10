El Verde recibe a Chacarita Juniors con la ilusión de seguir en lo más alto de la Zona B

Sarmiento, uno de los animadores de la Zona B, será local ante Chacarita Juniors, incentivado luego de alcanzar en la jornada pasada su primer triunfo en la temporada, en uno de los tres partidos a desarrollarse hoy por la octava fecha del certamen de la Primera Nacional.

El equipo de Iván Delfino defenderá el liderazgo ante el "Funebrero" que conduce el "Chaucha" José María Bianco. El compromiso se jugará en el Estadio "Eva Perón", desde las 20.10, con televisación de TyC Sports y arbitraje de Mario Ejarque.

El DT Iván Delfino realizaría ante Chacarita un solo cambio en relación al equipo que en la fecha pasada empató de visitante 2 a 2 ante Deportivo Riestra. Wilfredo Olivera regresaría a la zaga en lugar de Braian Salvareschi y estará en la dupla central junto con Lucas Landa.

El "Checho" Sergio Quiroga sufrió en las últimas prácticas algunas molestias musculares pero finalmente el cuerpo médico dio el "ok" y el volante estará entre los once.

En definitiva, Sarmiento formará con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Sergio Quiroga y Maximiliano Fornari; Ariel Cólzera y Pablo Magnín.

Además, quedaron concentrados el arquero Facundo Daffonchio; los defensores Lautaro Geminiani y Salvareschi; los volantes Fabio Vázquez y Claudio Pombo; y los delanteros Fernando Núñez y Facundo Castelli.



Chacarita, con la necesidad de sumar

Chacarita viene de ganar ante Villa Dálmine (1-0) con su primera victoria y ahora va por más, especialmente porque ya no hay promedios y debe alejarse del fondo de la tabla.

El conjunto que ahora dirige José María Bianco entrenó ayer a la mañana en el estadio y el entrenador ya tiene el equipo titular para enfrentar a Sarmiento.

El "Funebrero" alineará a Emanuel Tripodi; Brian Mieres, Alan Robledo, Salvador Sánchez y Adrián Torres; Luciano Perdomo; Juan Cruz González, Nicolás Da Campo, Gonzalo Groba, Juan Álvarez; y Lucas Cano.

El resto de los convocados que integrarán el banco de suplentes: Lucas Bruera, Alan Ledesma, Diego Rivero, Ignacio Cacheiro, Lucas Lezcano, Elías Alderete y Juan Cruz Mascia.

El resto de los partidos que se disputarán hoy

Los otros dos partidos de la programación sabatina de la fecha serán: Villa Dálmine-Brown de Adrogué (Zona B, 15.30, Adrián Franklin) y Platense-San Martín de San Juan (Zona A, 18.10, Carlos Gariano, por TyC Sports).

Está claro que Sarmiento (15 unidades), con 10 partidos sin derrotas, es un claro candidato a un ascenso que en la pasada temporada se le negó en dos finales y de local no suele perder puntos.

Por la Zona A, Platense (13) está con toda la confianza después de haberle quitado el invicto a la sorpresa de la temporada, Estudiantes, y sumar dos triunfos al hilo y recibirá a San Martín de San Juan (7), que no gana hace cuatro fechas y no vence fuera de casa hace seis.

En Campana, Villa Dálmine (10) será local ante Brown (5), que de los últimos 15 puntos solo sumó uno. El "Violeta" de local se hace fuerte, suma cinco compromisos sin derrotas y también es uno de los animadores de la Zona B.