El domingo arrancará a disputarse el torneo Clausura 2019 que homenajeará a Ángel Kenan

El fútbol de Junín comenzará este domingo a escribir un nuevo capítulo de su rica historia. En esta oportunidad, con seis partidos se disputará la primera fecha del Torneo de Primera División Clausura 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que brindará homenaje al ex futbolista de Mariano Moreno recientemente fallecido Ángel Kenan.

Entre los encuentros más destacados, la fecha inicial tendrá el clásico entre Rivadavia de Junín vs. Villa Belgrano; mientras que el último campeón , Rivadavia de Lincoln, visitará Agustín Roca para medirse ante Origone Fútbol Club.

También, este domingo, siempre desde las 15.30, jugarán: Independiente de Junín ante Defensa Argentina, BAP recibirá a River Plate de Junín, Deportivo Baigorrita se medirá ante Jorge Newbery y Mariano Moreno será local para recibir a Sarmiento.

En esta primera fecha tendrá jornada libre el Club Ambos Mundos.

De cara a la edición 2019 del Clausura, es oportuno destacar que Luis Forzano seguirá como entrenador de BAP; en Defensa Argentina continuará Darío "Cuchu" López; en Origone FC se le renovó la confianza a Marcelo Forzano; en Rivadavia (J) estará Gustavo Merlo; y en Rivadavia (L) seguirá el joven entrenador Matías Bardón.

Villa Belgrano tendrá como DT a Rubén Albarello; Sarmiento a Francisco Martínez; Deportivo Baigorrita a Darío Pérez; Independiente de Junín a Silvio Frágole; Mariano Moreno a Diego "Pipo" Martino; Jorge Newbery a Juan Manuel "Pepo" García; River Plate a Mario Finarolli; y Ambos Mundos tendrá el debut de Carlos González.





Primera fecha del torneo de inferiores

SÁBADO 17

Independiente vs. Defensa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (J) vs. Villa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Origone vs. Rivadavia (L)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

BAP vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Baigorrita vs. Newbery

Sexta: 14.00

Cuarta: 15.30

EL DOMINGO

Independiente vs. Defensa

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (J) vs. Villa

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Origone vs. Rivadavia (L)

Predécima: 11.30

Novena: 12.30

Séptima: 13.30

BAP vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Baigorrita vs. Newbery

Décima: 13.00

Séptima: 14.00

Moreno vs. Sarmiento

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

EL LUNES

Moreno vs. Sarmiento

(Cancha de A. Mundos)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cabe agregar que no presentan categorías: Origone Fútbol Club en quinta; Deportivo Baigorrita en quinta, octava, novena y predécima; y Sarmiento en cuarta.