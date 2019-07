Fernando De Narda: "Sentimos un gran amor por la institución"

El presidente del Club Mariano Moreno, Fernando De Narda, contó a Democracia los detalles del presente por el que traviesa la institución. Habló del proyecto que está en marcha, de los limitaciones financieras y de los objetivos deportivos, entre los principales temas.

"A pesar de un contexto que no es el mejor, en este tiempo nos hemos dado cuenta de que los padres de los chicos y los socios comprenden la situación y colaboran muchísimo. Fernando De Narda. Pte del Club Mariano Moreno

-¿En qué situación se encuentra el Club Mariano Moreno?

Seguimos trabajando en base al proyecto con el que arrancamos. La idea sigue siendo la de fortalecer las estructuras del club. Queremos recuperar los espacios que el club tiene concesionados para ponerlos en funcionamiento con actividades nuestras porque creemos que eso es lo que nos puede hacer crecer. Al ampliar las posibilidades, al tener más disciplinas, seguramente vamos a poder tener una mejor oferta para los socios. En base a ese proyecto seguramente vamos a tener un mayor solidez como institución. Y esa solidez es la que se necesita para participar en algún torneo importante, como por ejemplo un torneo regional.

-¿Han podido avanzar con este proyecto?

-Sí, pero entendemos que lleva su tiempo. Hoy consideramos que Moreno viene haciendo un buen trabajo en las divisiones inferiores. Ese es otro de los ejes del proyecto, hacer un buen trabajo con los chicos de las formativas para que el día de mañana los planteles mayores tengan en su mayoría a jugadores del club. Lógicamente que esos jugadores tienen que llegar con fundamentos y con armas para desarrollarse en una primera división. Por eso entendemos que los plazos de este tipo de proyectos son prolongados. Hay que tener paciencia.

-En el fútbol siempre se reclaman resultados, ¿Sentís esa presión como presidente de Moreno?

-Sí, claro. Pero en este sentido, en los últimos años hemos jugado dos finales y las hemos perdido por penales. Entonces, entiendo, que el balance no es tan negativo. No se nos dio, es cierto, y se entiende que no es lo mismo que salir campeón, pero hemos llegado a instancias importantes y considero que eso es un gran mérito.

-La situación económica no es la ideal ¿Como golpea en el club?

-Los clubes estamos atravesando una situación que no se escapa a la del vecino de Junín. Los gastos superan a los ingresos y por eso todos los meses se nos hace muy cuesta arriba. Nosotros todos los meses tenemos que cubrir el sueldo de los empleados del club y también los servicios. Saldando eso estamos bien, pero somos conscientes de que nos gustaría desarrollar varias obras que tenemos en carpeta y que hoy no podemos por la cuestión económica. Sabemos que son muchas las obras que queremos hacer, como las reformas en los vestuarios, pintar, etc. A pesar de un contexto que no es el mejor, en este tiempo nos hemos dado cuenta de que los padres de los chicos y los socios comprenden la situación y colaboran muchísimo.

-¿Cómo se puede colaborar?

-Justamente ahora arrancamos con un proyecto que fue impulsado por ellos y tiene que ver con la puesta en marcha del merendero. La idea es que después de los entrenamientos los chicos tengan un rato entre ellos, tomando un chocolate y tratando de establecer y reforzarse nuevos vínculos.

-Volviendo a lo deportivo, ¿Cuál es tu mirada del fútbol local?

- Creo que el nivel en primera división es bueno porque en la mayoría de los clubes se está haciendo un buen trabajo en divisiones inferiores. Entonces los chicos llegan con buenas armas. En inferiores se juegan muchos partidos durante todo el año, son muchos torneos, entonces los chicos llegan a primera con buen rodaje. Y después, en divisiones inferiores, como ya se sabe, Junín siempre ha sido una cantera interminable de futbolistas. Inclusive hay chicos que han jugado las inferiores en los torneos de la liga, luego han jugado en primera y hoy están integrando el plantel profesional de Sarmiento. Y también hay muchos futbolistas de Junín que son figuras en ligas de la zona. Creo que todo esto habla por sí solo de los bueno que es nuestro fútbol.

-¿Sarmiento es un ejemplo a seguir?

-Sí, sin dudas, creo que todos deberíamos seguir ese camino. Rivadavia de Lincoln también viene haciendo un gran trabajo. Pero más allá de estas supremacías, creo que el resto de los clubes hemos tenido cierto protagonismo. Moreno, BAP, Rivadavia de Junín que ganó el último apertura en cuarta, etc. Y cuando hay una distribución es mejor, se hacen torneos más competitivos. Pero, respondiendo a tu pregunta, Sarmiento hoy por hoy es uno de los clubes más fuertes; y sin dudas que en su organización todos tenemos algo que aprender.

-¿Qué momentos lindos te ha tocado vivir como dirigente de Moreno?

-Muchos. Me viene a la mente el aniversario de los cien años. Hubo muchos reencuentros esa noche. Después, cuando alguna categoría sale campeón también es un momento muy lindo, cuando algún jugador que pasó por Moreno pasa a otro club, en una categoría superior, eso también no llenas de felicidad. Y también el apoyo de los socios o el reconocimiento es un gratificante. Hace poco anunciamos que queremos recuperar las piletas y eso también generó muchísimo apoyo de los socios y de los hinchas.

-¿Te sentís respaldado?

-Sí, claro. Ante cada proyecto o idea que debatimos en la comisión y que después las transmitimos a los socios, sentimos que hay confianza. Nosotros sentimos un gran amor por el club, creo que eso también la gente lo observa y en la mayoría de los casos lo comparte.