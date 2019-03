Dieron a conocer el programa de Encuentros de la temporada 2019

En la sede de la Liga Deportiva del Oeste se realizó el sorteo del primer torneo de fútbol Senior que organiza la entidad que preside Claudio Yópolo.

Con la presencia del coordinador de la LDO, David Forconi Bearzotti; de Javier Pepa, miembro del comité ejecutivo; de Roberto Ayerbe, vicepresidente del Departamento de fútbol Senior liguista y de varios delegados de los clubes que van a participar, se dieron a conocer los detalles del certamen y se sorteó el programa de partidos.

Los clubes participantes son todos los de la Liga, a excepción de Rivadavia de Lincoln (no tomará parte) y están invitados a competir Ciclista y 12 de Octubre de Ferré.

La primera fecha quedó de la siguiente manera:

Defensa Argentina vs. Jorge Newbery; Ambos Mundos vs. Rivadavia de Junín; B.A.P. vs. Ciclista;

River Plate ante Origone FC: Mariano Moreno vs. Villa Belgrano; Deportivo Baigorrita vs. 12 de Octubre de Ferré; y Sarmiento vs. Independiente de Junín.

El torneo comienza el próximo fin de semana y se desarrollará en forma de encuentros, en distintas canchas, a lo largo de la temporada.