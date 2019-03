Ever Banega salió en defensa de Lionel Messi

Ever Banega, integrante del seleccionado argentino de fútbol, consideró que “(Lionel) Messi se desvive por “la Selección” y remarcó que es conveniente “disfrutarlo”.

“(Lionel) Messi se desvive por la Selección. Es conveniente disfrutarlo”, sostuvo el rosarino al programa radial “Ataque Futbolero”.

“Cuando dejó de jugar (Diego) Maradona nadie pensaba que iba a aparecer otro “extraterrestre” como es Lio. Ojalá pueda lograr el título en la Copa América”, expuso el mediocampista de Sevilla de España.

Al considerar su relación con la “Pulga”, el ex jugador de Boca recordó: “Jugábamos contra Messi, yo soy un año menor, pero jugaba contra la categoría de Lio porque mi viejo era el técnico”.

“Lo enfrenté muchas veces, le quedaba la ropa grande, pero amontonaba jugadores rivales y ya se le veía esa pizca de que era mejor que los demás. Antes, ahora y toda la vida es mejor que yo”, aseveró.

“Me hubiese gustado ver jugar a Messi y Riquelme mucho más tiempo juntos”, añadió el mediocentro, que compartió competencias con el ‘10’ en la Copa América Venezuela 2007, Juegos Olímpicos Beijing 2008, donde lograron la medalla de oro y Eliminatorias para Sudáfrica 2010.

En otro orden, Banega habló de su futuro; “Para la Copa América sí me veo, pero para el Mundial de Qatar 2022, ya no. Hay que saber darle el paso a los demás. Yo no le cierro las puertas a la Selección, si algún día me tienen que llamar, bienvenido sea”.

Banega también recordó que el volante central santafesino Javier Mascherano, el jugador con más presencias en el seleccionado se “merecía un título con la Selección”

“Masche’ dejó todo, ha jugado miles de finales y no ha podido ser, es como dijo él, no tenía que ser y pasó así”, puntualizó el volante, de 30 años.

“Llegar a las finales cuesta muchísimo. El que las gana es el recordado y el que pierde, obviamente, no sirve para nada. Nosotros igual valoramos todo lo que hicimos”, observó el ex futbolista de Boca, Newell’s, Valencia, Atlético de Madrid, Inter y hoy en el Sevilla).

“Siempre dimos la cara y no tenemos que reprocharnos nada. Todos queríamos lo mismo, un título, pero no se dio. Ahora hay una nueva camada, que ojalá le vaya bien”, subrayó.