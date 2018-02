Buena reacción de Mariano Moreno para empatar en Rojas y quedar más cerca de la clasificación

Un muy buen empate cosechó anoche en Rojas, en la visita a Argentino de esa ciudad, el equipo superior de Mariano Moreno de Junín, abriendo la quinta y anteúltima fecha de la zona "2" de la Región Pampeana Norte del campeonato Federal "C" de fútbol.

De entrada parecía que se le venía "la noche" a los dirigidos por Fabián Cóppola, ya que a los 6 minutos, Facundo Tosso puso arriba a los locales, anotando el 1 a 0 cuando apenas se habían acomodado ambos elencos en el terreno de juego.

El segundo tanto llegó a los 14´. Fue tras un error del fondo de la visita, al querer pasarle un defensor la pelota al arquero José Duarte, le permitió a Pablo Gaitán quedar mano a mano con el cuidapalos y poner el 2 a 0 parcial, antes del cuarto de hora inicial.

De a poco comenzó a mejorar el CAMM, se tranquilizaron sus jugadores y empezaron a buscar el descuento tratando de llegar con fútbol asociado a la valla defendida por el experimentado Federico Vilar, ex arquero de Boca Jrs., de equipos de México y hasta con una convocatoria a la selección nacional, con Diego Maradona entonces como técnico.

Y el primer premio llegó a los 24´, por intermedio de un habitual buen definidor dentro de las 18 yardas, Agustín Sospicio, quien acercó a su equipo en el score con buena definición. Moreno se dio cuenta que podía empatarlo y fue por la igualdad, aunque los iniciales 34 minutos terminaron 2 a 1 en favor de los argentinistas.

Ya en el segundo período, los juninenses salieron a intensificar el ritmo, se fueron decididamente a empardar el tanteador y aunque empezaron a pasar los minutos y el tanto no llegaba, no se desesperó el conjunto "bataraz" del barrio "El Molino".

Y la recompensa llegó a los 36´ del complemento, quedando concretado en la red rival el premio que venía buscando el elenco morenista. El balón le llegó al juvenil delantero Luciano Giulio, quien no dudó ante la valla rival y colocó el 2 a 2 que iba a ser definitivo y que terminó festejando mucho la gente de Mariano Moreno, porque este resultado pone a los albinegros muy cerca de la clasificación a la segunda fase del Federal "C".´

La quinta fecha de este grupo se completará mañana domingo a las 17.30 en el estadio del Club BAP de Junín, cuando el "ferroviario" reciba al líder e invicto del grupo, el ya clasificado Juventud de Rojas, bajo arbitraje de Gerardo Raúl Banuera.