Todo listo para una nueva jornada del torneo femenino

Las chicas ya comenzaron a disputar el Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En cancha de Ambos Mundos, la semana pasada, por la Zona “B” de la Primera división, Sarmiento goleó 9 a 0 al conjunto Tricolor; mientras que Rivadavia de Lincoln derrotó a Defensa Argentina por 4 a 1. En el encuentro de Sub 17, Sarmiento y Rivadavia de Lincoln igualaron sin goles.

Cabe recordar que en primera división el torneo se disputa en dos zonas, donde clasifican los dos primeros para enfrentarse en semifinales. En la Zona A juegan Rivadavia (L), Villa Belgrano, Ambos Mundos y Sarmiento; y en la Zona B están la Unnoba, Germania, Rivadavia (J) e Independiente (J).

Por otra parte, en la categoría Sub 17 participan los equipos de Sarmiento, Rivadavia de Lincoln, Defensa, Ambos Mundos e Independiente. Jugarán todos contra todos y clasificarán los tres primeros, donde el primero de la tabla pasa a la final y espera al ganador del partido que disputarán el segundo y tercero.

En la continuidad del certamen, mañana, a las 22.15, se medirán Unnoba vs. Germania con el arbitraje de Rivarola; y a las 21.00, en Sub 17 se enfrentarán Sarmiento vs. Defensa.

Luego, el jueves, jugarán, a las 22.00: Defensa Argentina vs. Villa Belgrano; y como partido preliminar, a las 20.45, chocarán en Sub 17 Ambos Mundos vs. Independiente (J).