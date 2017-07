El club de Núñez presentó a sus incorporaciones

CONFERENCIA DE PRENSA

El mediocampista Enzo Pérez, el delantero Ignacio Scocco, el defensor Javier Pinola y el arquero Germán Lux compartieron ayer junto al presidente Rodolfo D’Onofrio y al director técnico Marcelo Gallardo, la presentación formal como nuevos jugadores de River Plate.

“Siendo hincha seguramente que la ansiedad por jugar será algo normal. Es un sueño que tenía y quería cumplir en este momento porque no sabía si tendría otra oportunidad. Por suerte, con el esfuerzo de todos, se pudo dar”, declaró el mendocino Pérez, de 31 años, ex mundialista en Brasil 2014, quien llega procedente del Valencia de España.



Scocco, de 32 años, definió como “una experiencia muy linda” su nueva etapa en Núñez y la valoró al asegurar que “muchos jugadores quisieran vestir esta camiseta”.

Consultado por la celeridad de su transferencia, el santafesino dijo: “Es una sensación rara, si me pongo a pensar, hace tres días estaba jugando mi último partido en Newell’s y ahora, en cuatro días, tengo la chance de estar a disposición del técnico para el próximo partido de Copa Libertadores”.

Lux (35), de regreso a River tras diez años, afirmó: “Es el club más importante de la Argentina. Me ha tocado formarme en la institución, poder debutar en Primera y tener la chance de ser transferido a Europa, por lo que me pone muy contento volver”.

“Tengo muchísima ilusión, quiero agradecerle a Rodolfo y a Marcelo por la posibilidad y a toda la gente de River por el cariño que siempre me brindó”, aseguró el ex arquero de Mallorca y Deportivo La Coruña.

Finalmente, Pinola (34), incorporado de Rosario Central, expresó: “La magnitud de este club es inmensa, me siento muy orgulloso de poder dar este paso y ser parte de este club”.