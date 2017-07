Sporting Lisboa debe decidir si viene por “Pity” Martínez o Marcos Acuña

PORTUGAL

Sporting Lisboa deberá decidir en las próximas horas si contrata a Marcos Acuña, de Racing Club y el seleccionado argentino, o Gonzalo “Pity” Martínez, de River Plate, según lo anunció ayer la prensa portuguesa.

Según el periódico A Bola, el Sporting podría decidirse por Acuña, quien en la noche del jueves fue figura en el triunfo de Racing ante Independiente Medellín (3-1) de Colombia por la Copa Sudamericana, debido a que su cotización de 8.500.000 euros es más accesible.

Para los portugueses la llegada de Martínez, ex Huracán, es complicada ya que River impuso una cláusula de rescisión de 13.000.000 de euros más el 27 por ciento de los impuestos, que elevaría la suma a 16.500.000.

A ello se le suma que River no quiere transferir a Martínez ya que desea tener su máximo potencial para ganar la Copa Libertadores, mientras que Acuña tiene la palabra de la dirigencia de Racing acerca de venderlo a un club del exterior en este receso de invierno.

En el Sporting Lisboa juegan los argentinos Ezequiel Schelotto (ex Banfield), Alan Ruiz (ex Gimnasia, San Lorenzo y Colón) y Rodrigo Battaglia (ex Huracán, Racing y Rosario Central).