River no se retiró del mercado y le abrió la puerta a Vangioni

MARCELO GALLARDO DESTACO QUE LA LLEGADA DEL LATERAL DEPENDE DEL JUGADOR Y EL MILAN

El director técnico Marcelo Gallardo aclaró ayer que River Plate no se retiró del mercado de pases con sus cuatro flamantes contrataciones y abrió la puerta para el regreso del defensor Lionel Vangioni, quien fue integrante del equipo campeón sudamericano en 2015.

El “Muñeco” expresó su felicidad por “cómo se trabajó en el mercado de pases” con las rápidas llegadas del arquero Germán Lux, el defensor Javier Pinola, el mediocampista Enzo Pérez, que se realizó la revisión médica, y el delantero Ignacio Scocco.

Ante la posibilidad de sumar al “Piri” Vangioni, el entrenador admitió: “Depende de él, es jugador de Milan (Italia). Hablamos la semana pasada pero no del tema de su vuelta. Es una puerta abierta que no depende de nosotros, más bien del jugador y lo que quiera hacer su club”.

Frente a la inminencia del partido con Guaraní de Paraguay, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Gallardo descartó la presencia de Lux y Pérez, quienes retornaron de Europa sin actividad, y dejó en suspenso la chance de contar con Pinola y Scocco, que participaron del Campeonato de Primera División recientemente concluido.

“Pinola está bien, sumó entrenamientos y viene en actividad, lo mismo que ‘Nacho’ Scocco. Veremos entre mañana y el domingo si están en condiciones de poder tenerlos para el partido en Asunción”, dijo en referencia al juego del martes.

“Lux y Enzo Pérez -diferenció- no tienen posibilidades de llegar por razones obvias, están sin actividad”.

Gallardo avisó luego que el defensor Alexander Barboza, regresado el club después de una buena temporada en Defensa y Justicia, “está en consideración y se va a sumar al plantel porque tuvo buenos rendimientos e hizo méritos para estar”.

En cuanto a nuevas ventas, el técnico de River deseó “que no se den” después de la salida de Driussi al Zenit de San Petersburgo, Rusia, en una cifra millonaria.

“No queremos que se vayan ningún otro jugador, lo de Driussi no lo esperábamos y pasó, la idea era mantener el equipo, ojalá no se vaya nadie más”, anheló.

“Me hubiese encantado tener a Driussi para el partido del martes, pero hace dos semanas él sabía de esta posibilidad y su rendimiento bajó, no fue el mejor porque en su cabeza estaba el pase, menos iba a tener pensado usarlo el martes”, explicó.

En cuanto a la lesión de Maidana advirtió: “Somos cautos en cuanto a la lesión, evolucionó bien, tenemos 48 horas más para esperar, todavía no pudimos sumarlo a los entrenamientos, veremos por eso sí tiene chances de jugar”.

Por último, sobre el tema de la sanción por doping, respondió: “No sabemos qué hará la Conmebol, estamos atentos a acompañar a los jugadores (Martínez Quarta y Mayada), sosteniéndolos en el día a día, ahora hay que cambiar el chip y llegar bien al partido del martes para seguir en la Copa”.