River visita a Instituto con el objetivo de sellar su clasificación a la próxima ronda

River se enfrenta este lunes con Instituto de Córdoba por la decimocuarta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga, jornada que definirá qué equipos avanzan a los playoffs de la competencia.

El partido se jugará en el estadio Juan Domingo Perón desde las 20, con Silvio Trucco como juez principal y con José Carreras en el VAR, mientras que la transmisión será de ESPN Premium.

River depende de sí mismo, dado que necesita ganar o igualar para asegurar su lugar entre los cuatro primeros de la zona y seguir en el certamen.

El entrenador Martín Demichelis repetiría el mismo once que venció por 2 a 0 a Nacional de Uruguay por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, con el objetivo de sellar la clasificación en la Copa de la Liga ante un rival que suma 17 puntos y ya se encuentra eliminado.

En simultáneo, además, se disputarán los duelos entre Argentinos Juniors y Barracas, Independiente y Talleres de Córdoba e Independiente Rivadavia con Vélez.

Posibles formaciones

Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Giuliano Cerato o Juan Franco, Fernando Alarcón, Miguel Brizuela, Jonathan Bay; Brahian Cuello, Roberto Bochi, Gastón Lodico, Damián Puebla; Ignacio Russo o Silvio Romero y Facundo Suárez. DT: Diego Dabove.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra; Ignacio Fernández, Rodrigo Aliendro, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Estadio: Juan Domingo Perón.

Árbitro: Silvio Trucco.

VAR: José Carreras.

Hora: 20.

TV: ESPN Premium.

Programación de partidos

Hoy:

20.00 - Argentinos vs Barracas Central

20.00 - Independiente vs Talleres (C)

20.00 - Independiente Rivadavia vs Vélez

Tabla de posiciones – Zona “A”

Pos.-Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1-Argentinos 25 13 7 4 2 22 11 +11

2-Barracas Central 25 13 7 4 2 17 12 +5

3-River Plate 24 13 6 6 1 23 9 +14

4-Talleres (C) 23 13 6 5 2 22 14 +8

5-Independiente 22 13 6 4 3 12 8 +4

6-Vélez 22 13 6 4 3 13 13 0

7-Instituto 17 13 5 2 6 17 14 +3

8-Banfield 17 14 4 5 5 14 15 -1

9-Huracán 16 14 4 4 6 12 12 0

10-Gimnasia (LP) 16 14 5 1 8 18 23 -5

11-Rosario Central 14 13 4 2 7 9 17 -8

12-Riestra 12 13 3 3 7 7 15 -8

13-Atl Tucumán 10 14 1 7 6 8 23 -15

14-Ind Rivadavia 8 13 2 2 9 13 24 -11