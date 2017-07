Francisco Olguín y Néstor Ygarza pelean en Chascomús

LIGA BONAERENSE DE BOXEO AMATEUR

Esta noche van a combatir en la ciudad bonaerense de Chascomús dos boxeadores aficionados de Junín, quienes entrenan aquí a las órdenes del técnico José "Cordobés" Guevara.

Francisco Gabriel "La cobra" Olguín va a defender por tercera vez el cinturón bonaerense de la categoría súper livianos, hasta 64 kilos, mientras que también va a presentarse en esa velada sabatina Néstor "Picu" Ygarza.

Olguín tendrá frente a si a un exponente local, Lorenzo Gerez, mientras que Agustín Guemil será el contrincante de Ygarza, también pugilista de Chascomús, en pelea en la cual el "Piu" va a buscar el título de peso welter (hasta 67 kilos) de la Liga Bonaerense que regentea Marcelo Crücce y que en cada velada, en distintas ciudades del primer estado argentino, reúne a mucho público.

Las batallas profesionales

El tandilense Matías "La Cobrita" Rueda y el brasileño Aldiar Silva disputarán hoy el vacante título sudamericano de la división pluma, en la pelea estelar que se concretará en Chascomús.

La velada tendrá como escenario el Gimnasio Insitutuo Corazón de María, con televisación en directo desde las 23 horas por la señal de cable de TyC Sports.

"La Cobrita" Rueda (27 ganadas, con 24 nocáuts, y una derrota), ex retador mundialista y actual campeón Latino pluma OMB, intentará reconquistar el cinturón sudamericano ante el ex monarca brasileño Aldimar Silva (19 triunfos, 12 antes del límite, y 11 derrotas), oriundo de Almenara, Minas Gerais, aunque radicado en San Pablo.

En otro combate estelar de la cartelera de Chascomús, el campeón argentino mediopesado, el bonaerense Walter "El Yacaré" Sequeira (18-4-0/ 13 ko), expondrá el título ante el pampeano Martín "El Terrible" Ríos (22-11-4-1 sd./ 12 ko).

Por su parte, en un choque entre invictos bonaerenses, el pesado de Dolores, Facundo César "El Diminuto" Ghiglione (3-0-0/ 4 ko), ex integrante del equipo nacional de "Los Cóndores", se medirá con el invicto Ariel "Chiquito" Bracamonte (2 triunfos, uno antes del límite pactado), nacido en San Martín y quien está radicado en La Cumbre, Córdoba.