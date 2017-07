Prueba de fuego para el "Gauchito" Heiland en Estados Unidos, ante el invicto Jermall Charlo

BATALLA ELIMINATORIA AL TÍTULO MUNDIAL MEDIANO

El púgil argentino Jorge Sebastián "El Gauchito" Heiland y el invicto local Jermall Charlo disputarán hoy en Nueva York una pelea eliminatoria para que el ganador quede como retador obligatorio del campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que en la actualidad es el kazajo Gennady Golovkin.

El combate se llevará a cabo en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York y será emitido desde las 21 por la señal de cable de Fox Sports.

En la pelea estelar de la velada neoyorquina, se medirán en división superligero los estadounidenses Adrien Broner y Mikey Garcìa.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, había anunciado en Buenos Aires en marzo pasado la disputa del combate eliminatorio entre Jorge Sebastián "El Gauchito" Heiland y el norteamericano Jermall Charlo. El vencedor deberá enfrentar al campeón mediano del CMB, que en la actualidad es el kazajo Genndry Golovkin.

Heiland (28 ganadas, 15 por nocáut, cuatro derrotas y dos empates), de 30 años y nacido en Cipolletti, reside en la localidad bonaerense de González Catán y está ubicado primero en el ranking mediano del CMB, donde reina e invicto "GGG" Golovkin.

Charlo (28 peleas, todas ganadas, 13 por fuera de combate), de 26 años, es el actual campeón superwelter de la FIB y está segundo en el escalafón mediano. El púgil estadounidense subió una categoría para enfrentar al argentino.

"Estoy muy agradecido por esta oportunidad de figurar en esta cartelera. Estoy muy contento con la bienvenida que he tenido por parte de todo el mundo en Nueva York. No podría estar más feliz o más centrado para esta pelea, es crucial para mí y no puedo esperar hasta el sábado", señaló Heiland, cuando realizó el jueves último un entrenamiento abierto junto al estadounidense.

"La clave para derrotar a Jermall está en su velocidad. Es un boxeador rápido, pero viene de una división abajo y yo he estado en este peso casi toda mi carrera. Sé que él estará preparado, así que tengo que estar listo. Sin duda, será una gran batalla", explicó el rionegrino.

"He probado diferentes métodos de entrenamiento para mejorar mi potencia y creo que ha funcionado, el entrenamiento me ha dado más fuerza y poder a mis golpes", reveló esperanzado Heiland.

"Sé que Jorge es un tipo que intentará poner mucha presión sobre mí. Es mi debut en las 160 libras (72,574 kilos) y lo haré contra alguien duro. Ya derroté a muchos boxeadores reconocidos. Quiero seguir enfrentando a los mejores. Espero que mi actuación me lleve a esas peleas", contó el púgil nacido en Richmond, Texas.

"Este es un nuevo Jermall Charlo, uno más grande, más rápido y más fuerte. Mi trabajo es sólo hacer lo que sé hacer. Quiero a los grandes, no estoy huyendo de nadie. Estoy aquí para enfrentar a los mejores del mundo", avisó Charlo.

Mayweather-McGregor será transmitida en los cines de Estados Unidos

El esperado enfrentamiento entre Floyd Mayweather y Conor McGregor paralizará al mundo del deporte el próximo 26 de agosto, cuando se enfrenten en Las Vegas en lo que será el combate de boxeo más millonario de la historia.

La expectativa que se ha generado en Estados Unidos por este combate es tan grande, que se ha buscado una solución para las personas que no podrán estar presentes en el T-Mobile Arena de Las Vegas: la pelea será transmitida en vivo en salas de cine.

Los boletos para mirar el inusitado espectáculo en el cine costarán 40 dólares por adulto, en caso se adquieran por adelantado. Incluso, el sitio web de Fanthom Events publicó las salas de cine en las que se podrá apreciar el combate.

El combate entre Floyd Mayweather y Conor McGregor podrá verse también mediante televisión de alta definición, en la modalidad de PPV (pague por ver), a un precio de 99,95 dólares. Mientras que los precios para verla en en el T-Mobile Arena de Las Vegas están entre 500 y 1000 dólares.

Sobre este pelea, y como era en el ring, demoledor, el ex boxeador Mike Tyson fue contundente a la hora de dar su pronóstico para la pelea entre Mayweather-McGregor.

El estadounidense arremetió contra el luchador irlandés por permitir que las reglas del combate sean las del boxeo.

"McGregor será asesinado boxeando. Me enojé porque creía que utilizarían las reglas de la UFC (Vale todo) contra las del boxeo, porque de eso se trataba", argumentó Tyson en una entrevista.

El ex campeón de los pesados cree que existirá un claro desequilibrio en la pelea. "McGregor va a ser eliminado porque Mayweather lleva boxeando toda su vida, desde bebé. McGregor no podrá tirar patadas, agarrarlo... No tendrá oportunidad", remarcó.

Conor, apodado "The Notorious" y que nunca se probó profesionalmente en el boxeo, respondió a las afirmaciones de Tyson en su cuenta oficial de Twitter: "Mike, eso es simpático. Pero hijo, aquí estás viendo al nuevo Don King. 'Money' (el dinero) es mío".