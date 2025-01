Ciclista derrotó a Quilmes de Mar del Plata

Ciclista Juninense cortó la racha negativa y le ganó bien a Quilmes de Mar del Plata por 84 a 77, anoche en el Coliseo del Boulevard.

El partido fue muy pobre en el primer tiempo, donde fueron más los errores que los aciertos. Casi como para mirarlo de espaldas.

En medio de este contexto, Ciclista hizo su negocio manejando el resultado ganador con mucho de Sott, Bruera y los aciertos de Ávila y Sigel. Ya en el tercer cuarto el Verdirrojo produjo una diferencia de diez puntos de movida, lo que fue una constante a lo largo del complemento. Stanley Scott, determinante, Di Muccio, Ávila y Sigel se hicieron presentes en la canasta: 60-51.

En el último cuarto, Ciclista atravesó un período de sequía en el inicio que lo obligó a pedir un tiempo muerto computado para reordenar las líneas. Y se recuperó pasando a dominar nuevamente el juego, estirando y manteniendo a raya al Cervecero a fuerza de triples (Bruera-Reynoso-Scott).

Pero fue Stanley Scott quien le marcó siempre el camino a la canasta, sin desmerecer una gran tarea de Nicolás Reynoso y Augusto Bruera en el cierre propiamente dicho del encuentro. Mañana llega Unión de Mar del Plata, en otra buena oportunidad para ratificar la levantada.

Anoche

El Talar 58 vs Lanús 70

Amancay (Lr) 79 vs Jujuy Básquet 76

Pico Fc 71 vs Unión (MdP) 56

Hoy

21 La Unión (C) vs Pilar

21 Pergamino Básquet vs Villa Mitre (Bb)

21.30 Racing (Ch) vs Dep. Viedma

21.30 Barrio Parque vs Colón (Sf)

21.30 Comunicaciones vs Independiente (Sde)

22 Rivadavia (Mza) vs Provincial (R)

22 Villa San Martín vs Estudiantes (T)

Sábado 1/2

20 Gimnasia (Lp) vs Lanús

20.30 Racing (A) vs Rocamora

20.30 Pico Fc vs Quilmes (Mdp)

21 Ciclista (J) vs Unión (Mdp)

21.30 Centenario (Vt) vs Sp. Suardi

Ciclista en febrero

01-02 Ciclista vs Unión (Mar del Plata)

05-02 Pico F.C vs Ciclista

13-02 Racing (Chivilcoy) vs Ciclista

15-02 Pergamino Básquet vs Ciclista

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico F.C.