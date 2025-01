Argentino recibe la visita de San Martín de Corrientes buscando estirar la racha

Argentino tiene esta noche su tercer partido consecutivo en calidad de local.

Desde las 21.30 recibe la visita de San Martín de Corrientes.

El Santo correntino viene con trigo en el galón, dado que ya ganó dos partidos en esta salida a la ruta. Llega a Junín por la tercera victoria. Si gana, mejor. Si pierde, no pasa nada. Ya hay dos partidos adentro.

En sus filas juega el ex Argentino, Gastón García y tiene jugadores de renombre como Lucas Gargallo, Federico Grün y del extranjero Samuel Givens, quien le da el salto de calidad al equipo.

El Turco necesita seguir sumando ante un rival de fuste que se preparó para pelear en los puestos de vanguardia del campeonato.

Dirigirán los capitalinos Oscar Britez y Alejandro Trías, y el cordobés Alejandro Zanabone.

Anoche

Instituto 78 vs Riachuelo (Lr) 79

Ferro 86 vs Regatas (C) 91

Hoy

21 Unión (Sf) vs Olímpico (Lb)

21.30 Argentino (J) vs San Martín (C)

Sábado 1/2

20 Boca vs Regatas (C)

21 Atenas (C) vs Riachuelo (Lr)

Domingo 2

21 Oberá vs Olímpico (Lb)

Lunes 3

20 Obras vs Argentino (J)

21 Peñarol (Mdp) vs Unión (Sf)

21 Independiente (O) vs Riachuelo (Lr)

Martes 4

20 San Lorenzo vs Atenas (C)

21 San Martín (C) vs Olímpico (Lb)

Miércoles 5

21 Peñarol (Mdp) vs Argentino (J)

21 Platense vs Unión (Sf)

Jueves 6

20 Ferro Carril Oeste vs Atenas (C)

20 Obras vs Independiente (O)

Viernes 7

21 Platense vs Argentino (J)

22 Regatas (C) vs La Unión Fsa.

Sábado 8

20 Ferro vs Independiente (O)

Domingo 9

21 Peñarol (Mdp) vs Atenas (C)

Lunes 10

21 Argentino (J) vs Independiente (O)

Martes 11

20 Unión (Sf) vs Zárate Basket

21 Oberá vs Ferro Carril Oeste

Le resta a Argentino

Enero

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba.