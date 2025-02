Argentino le ganó un partidazo a San Martín

Argentino ganó un partido infartante ante un rival superior, San Martín de Corrientes.

La volcada de Allende para cerrar el primer cuarto y el triple de Slider de la mitad de la cancha para clausurar el tercer cuarto, fue el presagio que el final del partido iba a jugar a favor de Argentino. Y así fue. Tres grandes defensas en el cierre le dieron la posibilidad de jugar la penúltima bola que derivó en falta contra Allende. El base metió el primero, al unísono que Camún se deslomaba a los gritos para que tirara a errar el último, con el partido 70-69 y dos segundos y fracción para la chicharra.

Tiró Allende, la pelota pegó en el fierro de la canasta y la suerte de San Martín estaba echada. El gran esfuerzo que hizo todo el juego quedó dilapidado en tres últimos ataques donde no pudo superar la férrea defensa argentinista.

Así ganó Argentino, a lo Argentino. Sufriendo todo el partido ante un rival que no le regaló nada. Y metió el cuarto juego, tercero consecutivo en lo que va del campeonato.

Es que el parto vino de nalgas. El Turco no pudo controlar a un endemoniado Gastón García que –conocedor de la cancha- le hizo lo que quiso durante tres cuartos. Y eso que Argentino ensayó todo lo que tuvo a su alcance para detenerlo. No pudo.

Cuando en el último cuarto el base se quedó sin piernas, San Martín se quedó sin brazos. Y fue la oportunidad de Argentino para ganar el partido. Y no la desaprovechó. En el resto del juego pasó de todo. Hasta se lesionó Dupuy que venía haciendo un partidazo y aun así el Turco lo suplió como pudo para salir adelante.

En el contexto global del partido, Argentino no lo mereció perder por el enorme sacrificio y la entrega de los jugadores en pos del resultado final.

El premio fue merecido. Por lo que hicieron los jugadores y los aciertos del banco que hizo lo imposible por ganar el juego, potenciando el valor humano y con la perspicacia a flor de piel.

Muy buen arbitraje de Oscar Brítez, Alejandro Trías y Alejandro Zanabone.

Anoche

Unión (Sf) 95 vs Olímpico (Lb) 89

Hoy

20 Boca vs Regatas (C)

21 Atenas (C) vs Riachuelo (Lr)

Domingo 2

21 Oberá vs Olímpico (Lb)

Lunes 3

20.05 Obras vs Argentino (J)

21 Peñarol (Mdp) vs Unión (Sf)

21 Independiente (O) vs Riachuelo (Lr).