Un triunfo como para comenzar a creer

Argentino volvió a ganar en la Liga Nacional de Básquetbol, con el debut oficial de Diego Camún al frente del plantel. Anoche se impuso a Ferro Carril Oeste por 89 a 84, con un muy buen segundo tiempo. Acaso no debió sufrir tanto, luego de una gran demostración en el tercer cuarto, que le había permitido establecer ventajas importantes, tanto en el juego como en el resultado.

La virtud de hacerle un sistema a DeAndre Daniels para que juegue al lado del aro y darle toda la confianza, fue uno de los puntales que tuvo el Turco para ganar el partido.

Hernández Littlejohn jugó brillante los tres primeros cuartos y desapareció en el cierre donde otros actores se hicieron cargo del equipo y lo condujeron a la victoria final.

El primer tiempo fue parejo. Argentino tuvo su oportunidad de despegar en el primer cuarto, pero abusó de los triples sin mayor efectividad, y en muchos casos ejecutados por los pívot. Igualaron en 15, aunque la historia pudo haber sido otra.

Los segundos diez minutos fueron calcados al inicio, con la diferencia que Argentino tuvo un leve predominio cuando encontró gol en manos de Gómez y Dupuy que acertaron de afuera. Cuando se secó de triples, Ferro se lo dio vuelta en un abrir y cerrar de ojos. Lezcano, Bettiga y Malachias -llegando desde el banco- le dieron 14 de los 22 goles del cuarto para la victoria parcial de 37-36.

La charla del vestuario dio sus frutos. Los jugadores asimilaron y ejecutaron en el tercer cuarto donde –literalmente- Argentino lo pasó por arriba a Ferro Carril Oeste.

Llovieron los triples. Dos de Jonatan Slider, Jeremías Frontera, Manuel Hernández y Fernando Podestá se hicieron presentes en la canasta, apuntalando la volcada de DeAndre Daniels que hizo despegar al público de sus butacas para aplaudir de pie. Con un 67-58, Argentino encaró el último cuarto con confianza. Estos diez minutos finales tuvieron de todos los condimentos. Errores y aciertos de los dos lados.

Argentino se equivocó feo en varios pasajes y Ferro no la metió ni en una palangana. Pero este fue el medio juego. Después se destaparon parejo. Bettiga y Spano pusieron en jaque la resistencia Turca. Pero Argentino estuvo sólido. Apareció Manuel Gómez que estaqueó al quinteto de Caballito con dos triplazos clave: 80-69 y 83 a 76; para darle la estocada final con otro triplazo de Ezequiel Dupuy 86-76.

El resto fue meramente anecdótico. Ferro prolongó la agonía, estando su suerte echada.

Fue victoria del Turco, que volvió a sonreir, y espera la semana que viene por los dos equipos de Corrientes.

Anoche

Oberá 74 vs San Lorenzo 79

Hoy

21 Riachuelo (Lr) vs Platense

22 Quimsa vs Peñarol (Mdp)

22 La Unión Fsa. vs Obras

Domingo 26

21 Zárate Basket vs Ferro

21 Instituto vs Boca

Le resta a Argentino

Enero

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes.