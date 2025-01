Ciclista tampoco pudo en Bahía Blanca

Ciclista Juninense perdió su primer partido fuera de casa en el campeonato clausura de La Liga Argentina de básquetbol.

Anoche, en Bahía Blanca, cayó ante Villa Mitre por 87 a 75. Hizo un gran primer tiempo con Bruera y Reynoso a la cabeza donde ganó 43-29.

Sin embargo se quedó en el vestuario. Solamente metió 10 puntos en el tercer cuarto y fueron lapidarios. Perdió 34-10 en diez minutos y Villa Mitre dio vuelta el partido: 63-53 con un encendido Beigier y Penachiotti con Frontera metiéndola de todos lados.

Nada que hacer para el Verdirrojo en el último cuarto. Los bahienses con el manual en la mano pusieron el piloto automático, cambiaron doble por doble y pasaron por boletería a cobrar todos los boletos a ganador.

Mañana Ciclista tiene otra parada brava en Viedma, ante Deportivo (arbitraje de José Luis Lugli y Florencia Benzer).

Ayer

Gimnasia (Lp) 85 vs Hispano 52

Barrio Parque 76 vs Rivadavia (Mza) 78

Dep. Viedma 84 vs Pico Fc 71

Colón (Sf) 70 vs Centenario (Vt) 91

Estudiantes 68 vs Montmartre 58

Hoy

21 La Unión (C) vs El Talar

21.30 Provincial (R) vs San Isidro

22 Salta Basket vs Comunicaciones

Domingo 26

21 Dep. Viedma vs Ciclista (J)

21.30 Villa Mitre (Bb) vs Pico Fc

Lunes 27

21 Rocamora vs El Talar

Jueves 30

20.30 El Talar vs Lanús

Viernes 31

21 La Unión (C) vs Pilar

Ciclista en enero

24-01 Villa Mitre (Bahía Blanca) vs Ciclista

26-01 Deportivo Viedma vs Ciclista

30-01 Ciclista vs Quilmes (Mar del Plata)

Ciclista en febrero

01-02 Ciclista vs Unión (Mar del Plata)

05-02 Pico F.C vs Ciclista

13-02 Racing (Chivilcoy) vs Ciclista

15-02 Pergamino Basquet vs Ciclista

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico F.C.