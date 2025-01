Argentino remontó el partido y no lo pudo cerrar, ante Zárate Básquet

El río va y no vuelve más. Las derrotas tampoco se recuperan. Argentino no tiene defensa y no tiene gol. Es el combo de situaciones que lo sigue manteniendo último en la Liga Nacional de Básquetbol.

Anoche perdió ante Zárate Básquet, como visitante, por 86-77.

Zárate dominó el partido toda la noche con la calidad del único jugador distinto que tiene: Patricio Piñero.

Argentino arrimó los números en el final, con los arrestos de Hernández (el único americano que anda), Slider y Dupuy. Pero se quedó sin nafta en los últimos dos minutos.

Encima cuando se puso a cinco –y ya claramente no había espacio físico en el partido- se autolaceró perdiendo por 9 en vez de no demostrar voluntad de seguir jugando. Por las dudas si en un rapto de milagro, a la vuelta se pueden dar vuelta los números. Queda la impresión que nadie piensa en esto, o al menos no interesa.

Argentino enfrenta ahora un cierre de enero con tres juegos de local que debe ganar: Ferro Carril Oeste, Club de Regatas Corrientes y San Martín de Corrientes.

Anoche

San Lorenzo 86 vs Olímpico (Lb) 69

Regatas (C) 85 vs Independiente (O) 60

Jueves 16

21 Peñarol (Mdp) vs La Unión Fsa.

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico (Lb)

22 San Martín (C) vs Independiente (O)

Sábado 18

20 San Lorenzo vs La Unión Fsa.

20 Obras vs Olímpico (Lb)

Domingo 19

21 Gimnasia (Cr) vs Zárate Basket

21 Platense vs Instituto

Le resta a Argentino

Enero 2025

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa.