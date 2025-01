Ciclista Juninense se durmió en el cierre y cayó ante Racing Club de Chivilcoy

Ciclista Juninense no pudo anoche en su debut en el torneo clausura de La Liga Argentina de Básquetbol.

Perdió contra Racing de Chivilcoy por 85 a 82, en un juego parejo durante todo su desarrollo. El Verdirrojo lo tuvo a tiro y no lo pudo cerrar.

Ciclista no arrancó bien, pero tuvo capacidad de reacción en el primer cuarto que le dio la posibilidad de ganar 27-25 con una gran mano de su nuevo extranjero Stanley Scott.

Esta mejora que logró, el Verdirrojo la extendió al segundo cuarto donde prácticamente pasó por arriba a su adversario de turno en diez minutos brillantes. Reynoso, Centeno, Alluchón y Di Muccio le dieron vigencia en el goleo para un primer tiempo contundente de 54-45. Pero Racing ajustó las marcas tras el reinicio y no lo dejó jugar tan cómodo a Ciclista como en el primer tiempo.

Lentamente fue esmerilando el marcador hasta ponerse a tiro 68-64 a diez minutos del final. Y fue Santiago Assum quien le marcó el camino a la canasta, acompañado por Barrales y Peralta.

Ya en el último cuarto Ciclista sostuvo el resultado ganador hasta los tres minutos finales, donde se quedó sin cierre.

Quien otro que José Peralta, el verdugo triplero de los cierres, mandó arriba a Racing 81 a 80 y, como no podía ser de otra manera, Santiago Assum con un triplazo le dio la estocada final al Verdirrojo. Este sábado llega Pergamino Básquet al Coliseo del Boulevard.

Programa

Anoche

Gimnasia (Lp) 86 vs Rocamora 63

Ciclista (J) 82 vs Racing (Ch) 85

San Isidro 77 vs Colón (Sf) 67

Hoy

20.30 Lanús vs La Unión (C)

21.30 Pico Fc vs Pergamino Básquet

21.30 Sp. Suardi vs Provincial (R)

21.30 Dep. Norte vs Barrio Parque

22 Hispano vs El Talar

22 Jujuy Básquet vs Independiente (Sde)

Jueves 16

20.30 Pilar vs Racing (A)

21 Unión (Mdp) vs Dep. Viedma

21.30 Montmartre vs Villa San Martín

Viernes 17

21.30 Centenario (Vt) vs Barrio Parque

21.30 San Isidro vs Provincial (R)

22 Salta Basket vs Independiente (Sde)

Ciclista en enero

18-01 Ciclista vs Pergamino Básquet

22-01 Deportivo Viedma vs Ciclista

24-01 Villa Mitre (Bahía Blanca) vs Ciclista

30-01 Ciclista vs Quilmes (Mar del Plata)

Ciclista en febrero

01-02 Ciclista vs Unión (Mar del Plata)

05-02 Pico F.C vs Ciclista

13-02 Racing (Chivilcoy) vs Ciclista

15-02 Pergamino Básquet vs Ciclista

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca).