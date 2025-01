Argentino visita a San Lorenzo de Almagro

Argentino se vuelve a presentar este mediodía en la Liga Nacional de Básquetbol.

En esta oportunidad visita el porteño barrio de Boedo, donde desde las 12.10 lo recibirá San Lorenzo de Almagro.

Un juego determinante para el Turco, que necesita imperiosamente sumar puntos directos a la tabla posicional. El Cuervo viene de perder en Mar del Plata, ante Peñarol, por 80 a 77. De local tiene mayor volumen de goles, por lo que será crucial para el Azul juninense una defensa que lo sostenga en el rango de los setenta puntos.

Dirigirán este juego televisado por TyC Sports el ingeniero platense Alejandro Chiti, el cordobés Alberto Ponzo y el entrerriano Ezequiel Macías.

Últimos resultados

San Martín 89 vs Atenas 57

Ferro 88 vs Gimnasia 84

Hoy

12.10 San Lorenzo vs Argentino (J)

20.30 Peñarol (Mdp) vs Gimnasia (Cr)

21 Regatas (C) vs Atenas (C)

21.30 La Unión Fsa. vs Independiente (O)

Martes 14

20 San Lorenzo vs Olímpico (Lb)

21 Zárate Basket vs Argentino (J)

22 Regatas (C) vs Independiente (O)

Jueves 16

21 Peñarol (Mdp) vs La Unión Fsa.

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico (Lb)

22 San Martín (C) vs Independiente (O)

Sábado 18

20 San Lorenzo vs La Unión Fsa.

20 Obras vs Olímpico (Lb)

Domingo 19

21 Gimnasia (Cr) vs Zárate Basket

21 Platense vs Instituto

Lunes 20

20 Boca vs La Unión Fsa.

21 Unión (Sf) vs Quimsa

Martes 21

21 Riachuelo (Lr) vs Peñarol (Mdp)

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

22 San Martín (C) vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Platense

Jueves 23

21 Zárate Basket vs Instituto

22 Quimsa vs Platense

22 Regatas (C) vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Peñarol (Mdp)

Viernes 24

21 Argentino (J) vs Ferro

22 Oberá vs San Lorenzo

Sábado 25

21 Riachuelo (Lr) vs Platense

22 Quimsa vs Peñarol (Mdp)

22 La Unión Fsa. vs Obras

Le resta a Argentino

Enero 2025

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La rioja.