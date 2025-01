Argentino sigue sin levantar cabeza

Argentino equivocó el plateo del juego y sucumbió ante un equipo superior por 80-61 en la reanudación de la Liga Nacional de Básquetbol.

El Turco, al igual que históricos esquemas, jugó de movida a correr y tirar, sin defensa. Le fue relativamente bien en el primer tiempo. Después la historia la conocen todos. Corrió de atrás en el segundo tiempo, muy lejos.

Debutaron DeAndre Daniels, un pívot muy livianito para lo que es la Liga, y Manuel Alonso Hernández Littlejohn. Hay que esperarlos a ver si se adaptan a lo que es el juego de la Liga Nacional.

Un primer cuarto parejo. Se fueron prestando el marcador. Gimnasia acertó una bola más y por eso ganó 22-21. Los pívot DeAndre Daniels y Fernando Podestá lideraron el goleo Turco. Gimnasia encontró respuesta con los extranjeros Andre James Nation y Travis Daniels.

No hubo variación de juego en los segundos diez minutos. Continúa la paridad en el juego con alto goleo y pocas marcas. Ganó la visita 40-38 con un gran aporte de José Cisneros Sierra, llegando desde el banco. En Argentino apareció Manuel Alonso Hernández Littlejohn y con un casi nulo goleo del banco pudo mantenerse expectante en el marcador.

El tercer cuarto fue la misma vieja historia. Argentino se terminó de quedar sin gol y Gimnasia mantuvo su media de veinte. En diez minutos, chau partido.

En el contexto en que se planteó el juego, era imposible que Argentino lo diera vuelta. Ni aunque se hubiera jugado un cuarto más, de regalo.

Gimnasia terminó dando show, destruyendo la histórica canasta que da espaldas a la calle Almirante Brown con las volcadas y transformando en goleada una victoria que en los papeles previos la tenía como dificultosa.

Hoy

20 Obras vs Oberá

21 Peñarol (Mdp) vs San Lorenzo

Viernes 10

21.30 San Martín (C) vs Atenas (C)

22 Ferro vs Gimnasia (Cr)

Domingo 12

12.10 San Lorenzo vs Argentino (J)

20.30 Peñarol (Mdp) vs Gimnasia (Cr)

21 Regatas (C) vs Atenas (C)

21.30 La Unión Fsa. vs Independiente (O)