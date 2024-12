Argentino y un juego clave ante La Unión

Argentino juega esta noche, desde las 21, contra La Unión de Formosa. Es un juego clave en la lucha por salir del fondo en la Liga Nacional de Básquetbol.

Debuta en el Turco el entrenador Marcelo Macías.

Dirigirán los capitalinos Oscar Brítez-Pedro Hoyo y el platense Franco Ronconi. El pampeano Mario Donda, un histórico comisionado técnico de la Liga, se hará cargo de la mesa de control.

Anoche

Peñarol (Mdp) 84 vs Regatas (C) 75

Hoy

20.30 Platense vs Atenas (C)

21 Argentino (J) vs La Unión Fsa.

Domingo 15

20.30 Riachuelo (Lr) vs San Martín (C)

Lunes 16

20.30 Platense vs La Unión Fsa.

Martes 17

22 Olímpico (Lb) vs San Martín (C)

22.10 Atenas (C) vs Obras

Miércoles 18

20.30 Ferro vs La Unión Fsa.

Le resta a Argentino

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva.