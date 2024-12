San Martín perdió ante Independiente de Tandil en el debut

San Martín cayó ajustadamente ayer en Mar del Plata ante Independiente de Tandil por 79 a 75, en el inicio del Final Four Prefederal por el título de la provincia de Buenos Aires.

El Celeste llegó a Mar del Plata a las 16, por problemas mecanicos en la traffic que lo transportaba, y jugó a las 19. Hizo un partidazo. No viajó Ammiel Márquez.

Hoy sábado, los horarios se mantendrán iguales. El cronograma de domingo se adelantará una hora, quedando a las 18 y 20.30, con partidos a definir ya que ahí quedará determinado el campeón.

El cuadrangular es transmitido en su totalidad por la plataforma GMLive para todo el mundo.

Anoche

Juego 1: Independiente (Tandil) 79 vs San Martín (Junín) 75

Juego 2: Kimberley (MdP) 86 vs Atenas (La Plata) 94

Día 2 (hoy)

Juego 3: 19hs, Atenas vs San Martín

Juego 4: 21:30hs Independiente vs Kimberley

Día 3 (Domingo 15)

Juego 5: 18hs, a definir

Juego 6: 20:30, a definir.