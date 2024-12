Marcelo Macías asumió ayer en Argentino

En la tarde de ayer fue puesto en funciones el nuevo entrenador de Argentino de Junín, Marcelo Macías.

El presidente de la entidad, Joaquín Marcaccio, ofreció unas breves palabras de presentación al plantel en la mitad de la cancha del Fortín de las Morochas e ipso facto comenzaron los entrenamientos.

El coach debutará el próximo sábado 14, en oportunidad en la que Argentino reciba la visita de La Unión de Formosa.

Anoche

Gimnasia 91 vs Unión 79

Hoy

20.30 Platense vs Regatas (C)

22 Olímpico (Lb) vs Ferro

Mañana

20 Obras vs Unión (Sf)

21 Zárate Basket vs Atenas (C)

Miércoles 11

19.05 San Lorenzo vs Regatas (C)

21.30 Riachuelo (Lr) vs Ferro

Jueves 12

21 Gimnasia (Cr) vs Atenas (C)

Viernes 13

21.30 Peñarol (Mdp) vs Regatas (C)

Sábado 14

20.30 Platense vs Atenas (C)

21 Argentino (J) vs La Unión Fsa.

Domingo 15

20.30 Riachuelo (Lr) vs San Martín (C)

Le resta a Argentino

Diciembre

14/12 (L) La Unión de Formosa

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva