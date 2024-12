Ciclista no pudo contra Pico Fútbol Club

A Ciclista no le convenía ganar. Por una cuestión geográfica, de logística, de costos, de cara a los próximos cuadrangulares del torneo.

Más allá de esto, no lo pudo ganar. Pico Fútbol fue ligeramente más, sin sobrarle demasiado. Fue 68-73.

Recién en el último cuarto la visita pudo plasmar su superioridad, cerrando mejor el juego con una mínima diferencia a su favor.

Ciclista también lo tuvo para ganar, pero erró demasiados tiros libres y eso le permitió a Pico Fútbol sacar la cabeza a flote.

Anoche

Lanús 69 vs Gimnasia (Lp) 58

Pilar 88 vs Hispano 100

Ciclista (J) 68 vs Pico Fc 73

Centenario (Vt) 89 vs Dep. Norte 71

Hoy

20 Racing (Ch) vs Quilmes (Mdp)

20.30 Pergamino Básquet vs Unión (Mdp)

Cuadrangulares

La primera ronda de cuadrangulares es la semana que viene: 13-14-15.

La segunda ronda de cuadrangulares - Semifinales: 20-21-22 de diciembre.

El Final Four: 10-11-12 de enero.