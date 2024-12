Argentino confirmó a Marcelo Macías

Marcelo Macías, nacido en Olavarría, es el nuevo entrenador del Turco, en reemplazo de Julián Pagura.

Igualmente mañana jueves Diego Camún, que se viene desempeñando como asistente, estará a cargo del equipo.

Anoche se completaron detalles en la negociación y en la mañna de hoy Argentino confirmó al entrenador olavarriense. Matías Huarte y Marcelo Alsina habían quedado descartados en el transcurso del dia de ayer.

Macías viene de dirigir en el exterior. En Argentina fue entrenador jefe de La Unión de Colón y Estudiantes de Olavarría, al tiempo que fue asistente de Marcelo Richotti en Peñarol de Mar del Plata. En las próximas horas podría darse su confirmación.

Anoche

Ferro 82 vs Boca 97

Unión (Sf) 64 vs Riachuelo (Lr) 79

La Unión Fsa. 83 vs Zárate Basket 85

Hoy

22 San Martin (C) vs Gimnasia (Cr)

Mañana

21.30 Argentino (J) vs Boca Jrs.

22 Regatas (C) vs Zárate Basket

22 Unión (Sf) vs Instituto

Le resta a Argentino

Diciembre

05/12 (L) Boca Juniors

14/12 (L) La Unión de Formosa

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva

POSICIONES

Equipos

Boca Juniors 13 10 3 23

Instituto CC 10 9 1 19

Quimsa SdE 12 7 5 19

Riachuelo (Lr) 11 8 3 19

Oberá TC 10 8 2 18

Unión (Sf) 11 6 5 17

Olímpico (Lb) 10 6 4 16

Independiente11 4 7 15

Ferro C.O. 10 5 5 15

San Lorenzo 10 5 5 14

Peñarol (Mdp) 9 5 4 14

Atenas (C) 9 5 4 14

Regatas (C) 9 5 4 14

Gimnasia (Cr) 9 4 5 13

Obras Sanit. 8 4 4 12

La Unión Fsa. 10 2 8 12

San Martín (C) 9 2 7 11

Zárate Basket 8 3 5 11

Argentino (J) 10 0 10 10

Platense 7 1 6 8