Ciclista juega en Santa Clara del Mar

Ciclista abandona General Pueyrredón y juega en el partido limítrofe, Mar Chiquita. A las 21 visita a Unión de Mar del Plata, en Santa Clara del Mar.

Allí eligieron los marplatenses ser locales, a 25 kilómetros de su ciudad natal, por un convenio con el intendente de ese partido para llevar el espectáculo a la ciudad.

El Verdirrojo buscará volver a la victoria para salir del fondo de la tabla posicional. Unión está el una situación parecida y también necesita la victoria.

Dirigen el capitalino Alejandro Trías y el Bahiense Emanuel Sánchez.

Anoche

El Talar 87 vs Hispano Americano 88

Atlético Pilar 70 vs La Unión (C) 78

Pico Fútbol Club 66 vs Racing (Ch) 67

Hoy

21 Unión (Mdp) vs Ciclista (J)

21.30 Sp. Suardi vs Centenario (Vt)

Martes 3

21 Rocamora vs Racing (A)

21 San Isidro vs Dep. Norte

21.30 Pico Fc vs Dep. Viedma

21.30 La Unión (C) vs Hispano

22 Estudiantes (T) vs Independiente (Sde)

Miércoles 4

21 Villa San Martín vs Salta Basket

21 Colón (Sf) vs Provincial (R)

21.30 Comunicaciones vs Jujuy Básquet

21.30 Amancay (Lr) vs Montmartre

Jueves 5

21 Villa Mitre (Bb) vs Dep. Viedma

21 La Unión (C) vs Racing (A)

22 Rocamora vs Hispano

Viernes 6

20.30 Pergamino Básquet vs Quilmes (Mdp)

21 Racing (Ch) vs Unión (Mdp)

21 Barrio Parque vs San Isidro

21.30 Villa San Martín vs Jujuy Básquet

21.30 Comunicaciones vs Salta Basket

21.30 Rivadavia (Mza) vs Sp. Suardi

Sábado 7

20 Lanús vs Gimnasia (Lp)

20.30 Pilar vs Hispano

21 Ciclista (J) vs Pico Fc

21.30 Centenario (Vt) vs Dep. Norte

Domingo 8

20 Racing (Ch) vs Quilmes (Mdp)

20.30 Pergamino Básquet vs Unión (Mdp).