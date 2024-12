Argentino perdió contra Instituto

Argentino sigue perdiendo. No encuentra el rumbo y está último con nueve derrotas consecutivas en su haber. Anoche Instituto lo goleó 101-73 y mañana choca contra Atenas, en la misma ciudad.

El Turco le aguantó solamente un cuarto a La Gloria (22-18), que con un equipo preparado para campeonar no tuvo piedad en el marcador, más allá que le aflojó en el cierre. Pero en el mientras tanto, le metió 32 y 30 en el medio juego para liquidar el pleito en un santiamén y cerrar todo muchísimo antes de la chicharra final.

Leandro Vildoza, determinante, y las volcadas de Saiz y Monacci le dieron marco al espectáculo en alta Córdoba.

En Argentino se vio la mejor versión de Yasmany Fundora (19 goles) y el chico Jeremías Frontera que ya va pidiendo pista en el equipo.

Anoche

Boca 66 vs San Martín (C) 64

Hoy

20.30 Independiente (O) vs Quimsa

21.30 La Unión Fsa. vs Gimnasia (Cr)

Domingo 1

20 Ferro vs San Martín (C)

21 Atenas (C) vs Argentino (J)

22 Oberá vs Riachuelo (Lr).