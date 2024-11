Argentino visita a Independiente de Oliva

Argentino reanuda su participación en la Liga Nacional de Básquet visitando a Independiente de Oliva.

El Turco, con uno menos por la baja de Romero, intentará hacer un buen juego en Córdoba ante un rival que hace pesar la localía y cuenta con “subrepticios” permisos para hacer de las suyas dentro de la cancha.

Juegan a las 21 y dirigen los capitalinos Fernando Sampietro-Alejandro Trías y el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño.

Hoy

19 Obras vs San Lorenzo

19 Peñarol (Mdp) vs San Martín (C)

21 Independiente (O) vs Argentino (J)

Mañana

21.30 Oberá vs Platense

22.10 Atenas (C) vs Quimsa

Viernes 29

21 Instituto vs Argentino (J)

21.30 Boca vs San Martín (C)

Sábado 30

20.30 Independiente (O) vs Quimsa

21.30 La Unión Fsa. vs Gimnasia (Cr)

Domingo 1

20 Ferro vs San Martín (C)

21 Atenas (C) vs Argentino (J)

22 Oberá vs Riachuelo (Lr)

Le resta a Argentino

Noviembre

27/11 (V) Independiente de Oliva

29/11 (V) Instituto Central Córdoba

Diciembre

01/12 (V) Atenas de Córdoba

05/12 (L) Boca Juniors

14/12 (L) La Unión de Formosa

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva.